Unidades do Senac na região de Campinas oferecem mais de 10.400 bolsas de estudo 100% gratuitas, no primeiro semestre de 2025

(Foto Ilustrativa Divulgação Senac)

As oportunidades são válidas para cursos livres e técnicos, em diversas áreas do conhecimento

As unidades do Senac Campinas, Piracicaba, Americana, Limeira, Mogi Guaçu, Rio Claro, Itapira e o Centro Universitário Senac – Águas de São Pedro, ofertam mais de 10.400 bolsas de estudo no primeiro semestre de 2025, com 100% de gratuidade. As oportunidades são válidas para diversos cursos técnicos e livres. Este é o momento para quem deseja aprimorar o currículo durante o ano e conquistar novas possibilidades no mercado de trabalho.

As bolsas fazem parte do Programa Senac de Gratuidade, que já superou a marca de mais de 1,5 milhão de pessoas beneficiadas, em mais de 15 anos de existência. Os interessados e interessadas devem acompanhar a abertura dos cursos no site da instituição e realizar a inscrição 20 dias antes da data do início do curso, sempre ao meio-dia. A ocupação das vagas disponíveis obedece a uma ordem de chegada em fila virtual.

Além disso, para ter acesso às bolsas ofertadas pelo Programa, é necessário também comprovar renda familiar mensal de até dois salários mínimos federais por pessoa.

Segundo levantamento interno do Departamento Nacional do Senac, o índice de sucesso em conseguir uma vaga de trabalho entre os alunos dos cursos técnicos da instituição, até um ano após a conclusão, chega a quase 70%. Já de acordo com a Pesquisa Nacional de Avaliação dos Egressos do Senac, realizada pelo mesmo Departamento, 86,4% dos egressos dos cursos livres e técnicos da instituição melhoraram o desempenho profissional após a formatura. Outros benefícios constatados pela pesquisa foram o aumento de salário ou renda (34%), promoção (21,5%) e primeiro emprego com carteira assinada (18,9%).

Destaques

No Senac Campinas os cursos em destaques são: Técnico em Meio Ambiente, Técnico em Segurança do Trabalho, Programação de Jogos e Computação Gráfica. Já na unidade de Piracicaba o curso de Técnico em Informática, Especialização Técnica em Enfermagem em Terapia Intensiva, e os cursos livres: Agente de Informações Turísticas, Autocad – projetos 2D, Cuidador de Idoso, Inovação e Tecnologias Aplicadas à Moda, Photoshop – pintura digital são alguns títulos.

Na unidade de Americana os cursos de Técnico em Contabilidade, Técnico em Design Gráfico, Técnico em Marketing e Técnico em Paisagismo, são alguns que estão com bolsas disponíveis. No Senac Limeira os destaques são: Técnico em Marketing, Técnico em Multimídia, Técnico em Segurança do Trabalho e Inglês Básico.

Já em Rio Claro, a instituição oferece bolsas para os seguintes cursos: Assistente de Operação em Redes de Computadores, Editor de Vídeo Digital, Assistente de Produção Gráfica e Organização e Planejamento do Receptivo Turístico. No Senac Itapira os destaques são: Especialização Técnica em Higiene Ocupacional, Técnico em Segurança do Trabalho, Espanhol Básico e Inglês Básico.

Já na unidade de Mogi Guaçu, o curso Técnico em Internet das Coisas, Educador Social, Informática Essencial: Windows e Office, Técnico em Marketing, Gestão de Custos e Formação de Preço são algumas das ofertas deste ano. E no único campus da região o Centro Universitário Senac – Águas de São Pedro os cursos oferecidos são: Garçom, Cozinheiro, Salgadeiro e Inglês Básico. Vale lembrar que esses cursos são os principais diferenciais, do Programa Senac de Gratuidade, oferecidos pelo campus na região.

Serviço: Programa Senac de Gratuidade 2025

Informações e matrículas: www.sp.senac.br/bolsas-de-estudo

Senac Americana

Endereço: Rua Dr. Angelino Sanches, 800 – Vila Gallo – Americana/SP

Site: https://www.sp.senac.br/senac-americana

Senac Campinas

Endereço: Rua Sacramento, 490 – Centro – Campinas/SP

Site: https://www.sp.senac.br/senac-campinas

Senac Itapira

Endereço: Praça Bernardino de Campos, 150 – Centro – Itapira/SP

Site: https://www.sp.senac.br/senac-itapira

Senac Limeira

Endereço: Rua Quadros Sobrinho, 1 – Centro – Limeira/SP

Site: https://www.sp.senac.br/senac-limeira

Senac Mogi Guaçu

Endereço: Rua Adelino Damião, 55 – Jardim Paulista – Mogi Guaçu/SP

Site: https://www.sp.senac.br/senac-mogi-guacu

Senac Piracicaba

Endereço: Rua Santa Cruz, 1148 – Alto – Piracicaba/SP

Site: https://www.sp.senac.br/senac-piracicaba

Senac Rio Claro

Endereço: Av. Dois, 720 – Centro – Rio Claro/SP

Informações: https://www.sp.senac.br/senac-rio-claro

Centro Universitário Senac – Águas de São Pedro

Endereço: Av. Carlos Mauro, s/n – Centro – Águas de São Pedro/SP

Site:https://www.sp.senac.br/centro-universitario-senac-aguas-de-sao-pedro