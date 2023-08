UniFAJ realiza em setembro os Jogos Universitários da Rota das Águas (JURA)

Evento esportivo reúne estudantes de todo o Brasil para competições e entretenimento

Nos dias 7, 8 e 9 de setembro, o Campus 2 do Centro Universitário de Jaguariúna (UniFAJ), pertencente ao Grupo UniEduK, será palco de um dos maiores eventos universitários esportivos do país: o JURA 2023 – Jogos Universitários da Rota das Águas. O evento irá reunir alunos de diversos cursos superiores das principais faculdades do Brasil para competições emocionantes em esportes como futsal, handebol, vôlei e beach tennis.

A competição, que promove o espírito esportivo, integração e diversão entre os estudantes universitários, é aberta ao público em geral, tornando-se uma excelente oportunidade para os moradores de Jaguariúna e região participarem de um evento de alto nível. Além das disputas esportivas, os participantes poderão aproveitar uma variedade de atrações, incluindo shows musicais e uma praça de alimentação diversificada.

O JURA 2023 é organizado pela UniFAJ, com o apoio da FUPE (Federação Universitária Paulista de Esportes), da CBDU (Confederação Brasileira de Desporto Universitário) e da Secretaria de Cultura e Turismo de Jaguariúna. A iniciativa tem como objetivo promover não apenas a competição esportiva, mas também a troca de experiências acadêmicas e profissionais entre os alunos de diferentes instituições de ensino superior.

Dr. André Lemos Faria, coordenador do curso de Medicina da UniFAJ, destaca a importância do JURA como um momento histórico e uma oportunidade única para os alunos se conhecerem melhor, fortalecerem laços e desfrutarem de uma competição saudável e amigável. “Serão três dias de muita diversão, tanto para alunos quanto para torcedores”, ressalta.

A infraestrutura do evento inclui estacionamento, refeitório, alojamento, sanitários, quadra poliesportiva e de areia, bem como serviços de segurança e ambulância para garantir a segurança e o bem-estar de todos os participantes. Além disso, o público terá acesso a uma área de convívio onde poderão assistir a shows musicais, desfrutar de opções variadas de comida por meio de food trucks e serviços de bar.

Inscrições

As inscrições estão abertas para as atléticas representantes dos cursos de ensino superior, bem como para os alunos regularmente matriculados nas respectivas instituições. Para se inscrever e obter mais informações sobre o evento, os interessados podem acessar o link https://forms.gle/k8SUcLPYGzyveLsw6.

O Grupo UniEduK, responsável pela organização do JURA 2023, é composto pelo Centro Universitário de Jaguariúna – UniFAJ, Centro Universitário Max Planck – UniMAX e Faculdade de Agronegócios de Holambra – FAAGROH. Com 24 anos de atuação, o grupo é reconhecido por sua excelência acadêmica e compromisso com a formação de profissionais qualificados.

O JURA 2023 promete ser um marco no calendário esportivo e acadêmico do país, proporcionando momentos de competição, confraternização e aprendizado para os alunos e a comunidade em geral. O evento é uma celebração da união entre esporte, educação e diversão, destacando o papel das universidades na formação integral dos estudantes.

Foto: Organização JURA

Serviço

JURA 2023

Dias 7,8 e 9 de setembro

Local: Campus 2 da UniFaj -Rodovia Adhemar Pereira Barros, Km 127, Tanquinho Velho – Jaguariúna – SP.

Inscrições: https://forms.gle/k8SUcLPYGzyveLsw6.