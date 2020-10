Unifeob anuncia dois novos cursos para 2021

Ciências da Computação e Ciências Econômicas chegam para suprir demanda regional

Com o Vestibular de Bolsas marcado para 18 de outubro, a Unifeob anuncia a abertura de dois novos cursos de graduação: Ciências da Computação e Ciências Econômicas. Ambos são bacharelados de quatro anos de duração (oito módulos de seis meses) e as inscrições para as primeiras turmas já estão abertas.

“Nós decidimos abrir os cursos por conta de uma grande demanda existente”, conta o coordenador da Escola de Negócios, Dirceu Fernandes. “Foi feito um estudo de mercado por nosso Departamento de Inteligência de Negócios com base nas tendências de novos movimentos econômicos e da utilização de tecnologia nos processos”.

Conheça todos os cursos

Ciências da Computação e Ciências Econômicas chegam para compor o variado leque de opções de cursos de graduação da Unifeob em todas as áreas do conhecimento. Todos são ministrados por professores especialistas, mestres e doutores, com laboratórios físicos e virtuais e tecnologia de ponta. Para saber todas as informações de cada um, acesse: vestibular.unifeob.edu.br.

A lista completa inclui: Administração (noturno); Análise e Desenvolvimento de Sistemas (noturno); Arquitetura e Urbanismo (matutino e noturno); Biomedicina (noturno); Ciências Biológicas (bacharelado – noturno); Ciências Contábeis (noturno); Direito (noturno); Ed. Física (bacharelado – noturno); Enfermagem (noturno); Engenharia Agronômica (matutino e noturno); Engenharia Civil (noturno); Engenharia de Produção (noturno); Engenharia Mecânica (noturno); Farmácia (noturno); Fisioterapia (noturno); Medicina Veterinária (noturno); Nutrição (noturno); Pedagogia (noturno); e Psicologia (noturno).

Vestibular de Bolsas

A data do próximo Vestibular de Bolsas já está marcada. O processo seletivo poderá ser realizado on-line ou presencialmente, no Campus Mantiqueira, em 18 de outubro, às 9h. Essa é a melhor oportunidade para ingressar no ensino superior com bolsas de até 100% em todos os cursos presenciais.

Algumas recomendações para os futuros universitários: aqueles que prefiram realizar o Vestibular de Bolsas presencialmente devem chegar com uma hora de antecedência ao local da prova (Av. Dr. Octávio da Silva Bastos, 2439 – Jd. Nova São João). Os portões da instituição estarão abertos a partir das 8h. A prova é composta por 30 questões de múltipla escolha e uma redação, portanto é necessário levar lápis, borracha e caneta azul ou preta, bem como documento com foto.