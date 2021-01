Unifeob realiza primeiro vestibular nos polos de Poços de Caldas e Mogi Guaçu

Com o objetivo de facilitar o acesso de candidatos à prova de admissão na Unifeob, os estudantes das regiões de Poços de Caldas – MG e Mogi Guaçu – SP receberão pela primeira vez o Vestibular Unifeob nos Polos da instituição nessas cidades. A realização do processo seletivo consiste em uma produção de texto e pode ser agendada para duas datas: 26 de janeiro, às 19h; ou 30 de janeiro, às 9h.

“É muito importante esclarecer que, embora os Polos sejam para os cursos on-line da Unifeob, o Vestibular será presencial e para os cursos presenciais. O intuito é facilitar para quem vive próximo e tem dificuldade de acesso à internet”, esclarece a coordenadora de Relações com Escolas, Tharcila Buzon. “Por outro lado, quem não puder fazer a prova nessas datas e tiver como realizar o processo seletivo on-line, pode agendar em nosso site, onde disponibilizamos a possibilidade de escolher o dia e a hora mais convenientes”.

Por conta dos protocolos de distanciamento social e higienização, as vagas para o Vestibular Unifeob são limitadas. Uma equipe de monitores da instituição estará presente para ajudar os candidatos com qualquer dúvida e assegurar o cumprimento das medidas de segurança.

Inscrição

A inscrição é gratuita e pode ser realizada no site vestibular.unifeob.edu.br ou presencialmente nos Polos Shopping de Poços de Caldas (Av. Silvio Monteiro dos Santos, 180 – Vale das Antas, das 13h às 22h) e Mogi Guaçu (Rua José Colombo, 430 – Centro, das 8h às 12h e das 13h às 18h). No dia da aplicação da prova, é necessário portar documento com foto e material para escrever.