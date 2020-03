UniMAX, UniFAJ e FAAGROH concedem redução de 50% do valor das mensalidades de maio, junho e julho para os cursos de graduação presenciais

Em decisão inédita no país, a UniMAX, UniFAJ e FAAGROH concederão aos alunos dos cursos de graduação presenciais, que estão com pagamento em dia, a redução de 50% do valor das mensalidades com vencimento nos meses de maio, junho e julho de 2020. O objetivo do apoio oferecido pelo grupo educacional é para que os estudantes possam garantir sua formação e busca pela empregabilidade durante este período de paralisação do país como uma das ações de enfrentamento ao novo Coronavírus.

“Estamos sensibilizados com a grave situação pela qual passamos em decorrência da pandemia de Covid-19 e levando em consideração as dificuldades que atingem a todos indistintamente, em especial a empregabilidade, em consenso com nosso grupo educacional estamos concedendo este benefício aos nossos alunos da graduação presencial”, destaca o reitor, professor Ricardo Tannus.

O reitor explica que o benefício vale para os adimplentes e incidirá sobre os valores efetivamente pagos em março e abril dentro dos respectivos vencimentos, e ocorrerá sem qualquer prejuízo dos benefícios que o estudante já possui, como bolsas de estudo, convênios e descontos. “Tal redução ocorre mesmo em face da manutenção dos custos diretos e indiretos das instituições de ensino, que se mantêm em relação a professores, colaboradores e terceiros”, ressalta.

“Dessa forma evitamos qualquer prejuízo acadêmico e pedagógico aos nossos alunos e reafirmamos o compromisso com a educação de qualidade e o incentivo ao seu acesso, como forma de enfrentamento de qualquer situação excepcional, na convicção clara de que a formação de alto nível que proporcionamos será o único diferencial de empregabilidade assim que esse momento passe”, destaca o professor Tannus.

Se o estudante tiver alguma dúvida ou quiser mais informações, é só entrar em contato pelo e-mail suporte desconto@poliseducacional.com.br.

Texto: Tatiane Dias – (MTB 67029)