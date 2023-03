Unimed Campinas Basquete se apresenta para torcida campineira neste sábado

A equipe Unimed Campinas Basquete se apresenta pela primeira vez à torcida campineira no Torneio da Liga de Basquete Feminino (LBF), temporada de 2023. O jogo será contra o Sampaio Basquete neste sábado, 18 de março, às 18h, no ginásio de Esportes do Tênis Clube de Campinas, R. Cel. Quirino, 1346, bairro Cambuí. A entrada é gratuita.

São atletas da equipe: Gabrielly Rhayssa Parro Teixeira, Lorena da Silva, Julia Zandonai Schmauch, Geovana Thaina Neves de Oliveira, Nathália Cruz Lima, Maitê Eloisa Pereira Ramirez, Ana Beatriz Aparecida de Oliveira, Izabella Frederico Sangalli, Licinara Rodrigues Bispo, Luana Carvalho Milaneze Coutinho e Carina dos Santos Martins.

O basquete feminino de Campinas segue em processo de reestruturação para poder competir com excelência nos principais campeonatos da modalidade no País. O prefeito Dário Saadi é padrinho do time, que assinou o patrocínio com a Unimed Campinas para a temporada 2023/2024. A Sanasa também tem participação como patrocinadora, além do Grupo Enxuto, Patriani, Siccob, MRV e vários parceiros, dando um bom suporte financeiro para que os profissionais envolvidos no projeto, trabalhem e alcancem as metas.

A renovação do elenco para formar a equipe Unimed Campinas Basquete foi significativa, com apenas quatro jogadoras remanescentes (Luana, Beatriz, Licinara e Iza Sangalli) e a continuidade do técnico Sidney Coppini. A maioria está na casa dos 20 anos de idade.

A presidente da Unimed Campinas Basquete, Karla Costa, que representou o Brasil em três Jogos Olímpicos, compõe a relação de atletas aos 44 anos, mas além das funções de gestora administrativa, também fica próxima das atletas para contribuir no suporte técnico e emocional. Também fazem parte da comissão técnica Renata Martins (preparadora física); Sidney Coppini (técnico); e Antônio Carlos Vendramini (diretor).

Lista de atletas com numeração do uniforme, estatura e idade:

02 – ala/armadora – Thainá – 1.70m – 20 anos

05 – ala/armadora – Luana – 1.70m – 20 anos

08 – armadora – Beatriz – 1.70m – 27 anos

09 – ala/armadora – Parro – 1.61m – 20 anos

11 – ala/armadora – Pereira – 1.76m – 18 anos

14 – ala/pivô – Licinara – 1.84m – 23 anos

17 – armadora – Cacá – 1.71m – 31 anos

21 – pivô – Lorena – 1.89m – 24 anos

22 – ala – Karla – 1.73m – 44 anos

25 – ala/pivô – Lima – 1.81m – 21 anos

34 – ala – Schmauch – 1.80m – 23 anos

77- ala – Iza Sangalli – 1.82m – 27 anos

Na partida de abertura do torneio da LBF, a equipe da Unimed Campinas Basquete derrotou o Ituano, por 63 a 56, no ginásio Prudente de Moraes, em Itu.