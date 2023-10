“Unindo Forças pela Transformação: Nova Sede da APAE de Santo Antônio de Posse

Por Regina Vicenzotti

“Juntos, Comunidade e Empresários Podem Tornar Esse Sonho Realidade”

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Santo Antônio de Posse tem uma grande notícia para compartilhar com a comunidade. Uma generosa doação da antiga Santa Casa para a APAE está prestes a transformar a realidade da instituição, mas para concretizar esse sonho, a entidade precisa da colaboração de empresários, autoridades e, acima de tudo, da população.

A doação do prédio, que pertenceu à irmandade, ocorreu de forma totalmente legal. A diretoria da APAE aceitou a oferta e todo o processo de transferência, agora detendo a escritura e demais documentos em seu nome. A parceria entre a Diretoria e a Irmandade foi fundamental para tornar esse presente possível.

A APAE de Santo Antônio de Posse desempenha um papel essencial na comunidade, oferecendo serviços de educação e assistência alunos e usuários da assistência. A instituição mantém convênio com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, que ajuda a cuidar dos serviços educacionais. Além disso, um termo de colaboração com o município apoia os atendimentos de usuários com mais de 30 anos. Para cobrir os demais gastos, a APAE utiliza recursos próprios.

O prédio doado, é o cenário ideal para a nova sede da APAE. A transformação do prédio em uma sede que atenda plenamente às necessidades da APAE é uma tarefa que depende da colaboração de todos.

Doações de empresas parceiras, da prefeitura e emendas parlamentares importantes com materiais essenciais, como cimento e telhas, para a reforma. Além disso, recursos próprios da APAE são obtidos por meio de eventos e pela generosidade de colaboradores e cidadãos.

O terreno da nova sede abrange 3.600 metros quadrados, e a reforma envolve aproximadamente 1.160 metros quadrados. Com a conclusão da obra, a sede contará com áreas dedicadas à Educação, Saúde, Assistência e Administração. Atualmente, a APAE atende 17 alunos na área educacional e 33 usuários na assistência, todos recebendo os cuidados de saúde necessários, alem disso o espaço contará com um barracão com 318m² de construção, trata-se de termo de fomento, e veio via Secretaria Regional de Assistência Social – DRADS Campinas e emenda parlamentar de deputados.

A concretização desse sonho ainda não tem uma data definida, pois depende da disponibilidade de recursos. A APAE de Santo Antônio de Posse, no entanto, está empenhada em buscar essa realização e contar com o apoio e a parceria de todos os membros da comunidade. Juntos, podemos tornar essa transformação em realidade e proporcionar um futuro mais brilhante para aqueles que mais precisam.

Serviços:

APAE Santo Antonio De Posse

Tel: (19) 3896-3009

WatsApp: (19) 99702-8539

E-mail: apaesaposse@gmail.com