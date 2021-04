UNIVESP abre inscrições para vestibular em Jaguariúna

A Universidade Virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP) abrirá inscrições para o vestibular do segundo semestre de 2021 na próxima segunda-feira, dia 19. Para Jaguariúna há dois eixos básicos de ingresso em cursos gratuitos de graduação, com 16 vagas cada.

São eles: Licenciaturas, com as opções de Letras, Matemática e Pedagogia e Computação para os cursos de bacharelado em Tecnologia da Informação, bacharelado em Ciência de Dados e Engenharia de Computação.

Os interessados devem se inscrever até às 23h59 de 20 de maio no site: vestibular.univesp.br. A taxa de inscrição é de R$ 45,00.

As aulas terão início em agosto.