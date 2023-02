Univesp: educação a distância gratuita e de alta qualidade

A Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo) abre na segunda-feira (6), às 10h00, as inscrições para o Vestibular anual de 2023. Mogi Mirim conta com um polo da instituição de ensino, onde são oferecidos nove cursos de graduação. Eles são gratuitos, 100% no sistema EAD (Ensino a Distância) e de alta qualidade, com o mesmo padrão de ensino encontrado na USP, Unicamp e Unesp.

Os cursos são vinculados a três eixos de formação: licenciatura (cursos de Letras, Matemática e Pedagogia), Computação (Ciência de Dados, Engenharia de Computação e Tecnologia da Informação), e Negócios e Produção (Administração, Engenharia de Produção e Tecnologia em Processos Gerenciais). O tempo de duração dos cursos varia de três a cinco anos.

As inscrições terminam às 23h59 do dia 30 de março, e devem ser feitas pelo site: vestibular.univesp.br. A prova (objetiva e redação) ocorrerá no dia 28 de maio, às 13h00, de forma presencial, e os locais oficiais serão divulgados no dia 19 de maio. O início das aulas está previsto para o final de julho de 2023. O custo da inscrição é de R$ 51,75. Para participar, não há limite de idade, basta ter concluído o ensino médio ou com o término previsto até o período da matrícula. Saiba mais em https://bit.ly/3Hw691w

O polo de Mogi Mirim foi criado depois que a Univesp procurou pela Prefeitura em 2021. Na ocasião, a conversa teve a participação da vereadora Sônia Módena. Foi definido que a Emeb (Escola Municipal de Educação Básica) ‘Humberto Brasi’ seria a sede do polo, por já contar com um laboratório de informática.

Apesar das aulas serem ministradas em plataforma on-line, na qual os estudantes desenvolvem atividades acadêmicas, que incluem assistir a videoaulas, acessar material didático, bibliotecas digitais e tirar dúvidas do conteúdo com facilitadores, na sede do polo, são aplicadas as provas presenciais. O espaço também serve para discussões em grupo. O primeiro vestibular aconteceu em março do ano passado, com as aulas iniciadas em agosto.

Coordenador do polo Univesp de Mogi Mirim, José Luís Garcia Moreno informou que o número de vagas em Mogi Mirim pode chegar a 90, consideradas as três chamadas dos aprovados no vestibular. “A matriz direciona as vagas que sobram em todo Estado após a primeira chamada de acordo com a procura”, justificou.

Ele ainda destacou o trabalho prestado pelo professor de informática da rede municipal, Fábio Secolin, na organização e manutenção do laboratório. Para a secretaria municipal de Educação, Ana Lúcia Bueno Peruchi, a Univesp é a oportunidade do estudante mogimiriano fazer um curso de graduação gratuito, com a mesma qualidade das três melhores universidades públicas do país, como USP, Unicamp e Unesp, num formato diferente, que é o ensino a distância.

Ana Peruchi e José Luís anunciaram a abertura das inscrições do vestibular da Univesp ao lado das supervisoras Seomara Guedes e Josimara Orlando.