UPA 24H DE JAGUARIÚNA GANHA LABORATÓRIO INTERNO, QUE TRARÁ MAIS AGILIDADE E QUALIDADE AOS ATENDIMENTOS

A partir deste domingo, dia 5 de maio, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h de Jaguariúna passa a contar com laboratório interno, o primeiro desde sua abertura em 2012. Agora, os exames laboratoriais, que até então eram encaminhados para análise em instalações hospitalares, serão realizados in loco, em um espaço adaptado e equipado dentro da UPA, agilizando o processo e melhorando o acesso aos resultados.

Com equipamentos de ponta e profissionais capacitados, o novo laboratório processará exames de urgência. Essa mudança visa reduzir o tempo de espera por resultados e aumentar a eficácia dos diagnósticos, especialmente em meio à atual epidemia de dengue.

Segundo a Secretaria de Saúde de Jaguariúna, “o laboratório nas dependências da UPA permitirá um acompanhamento mais próximo por parte da equipe médica, garantindo maior qualidade e segurança nos procedimentos”. O processamento imediato das amostras garante o resultado com maior brevidade, facilitando a tomada de decisões e a interação entre profissionais.

Além disso, segundo a secretaria, a disponibilidade de um biomédico de plantão 24 horas traz eficiência para execução de exames de pacientes críticos e possibilita a discussão de resultados, melhorando a precisão diagnóstica da equipe médica.

O laboratório funcionará continuamente, realizando os principais exames necessários ao atendimento médico na UPA. Essa iniciativa, somada aos serviços já oferecidos, como exames de imagem com equipamento de raio X digital de última geração, reforça o compromisso com a celeridade e a excelência no atendimento de urgência. O Hospital Municipal e o laboratório central continuam como eixo de apoio para exames e procedimentos de maior complexidade.

Com a implantação do laboratório interno, a UPA 24h de Jaguariúna reforça seu papel como ponto de referência para casos de urgência e emergência na região, oferecendo atendimento ágil e eficaz à população.

Foto: Ivair Oliveira / arquivo