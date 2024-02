UPA Santa Marta é referência para atendimento de pacientes com dengue

A Secretaria Municipal de Saúde de Mogi Guaçu abre a partir desta

terça-feira, dia 20 de fevereiro, um polo de atendimento para pacientes

com dengue na cidade. Será na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do

Jardim Santa Marta. Com o crescimento dos casos na cidade, a UPA Santa

Marta foi escolhida para receber os pacientes que precisam de um

atendimento considerado mais urgente.

“São aqueles pacientes que precisam de hidratação intravenosa, de uma

medicação, de um hemograma para acompanhamento ou até mesmo algumas

intercorrências, como sangramento. Nossas equipes passaram por

treinamentos e estão preparadas para mais esse desafio”, comentou

Luciano Firmino Vieira, secretário municipal de Saúde.

Os casos leves continuam sendo atendidos pelas Unidades Básicas de

Saúde (UBSs) e a orientação é para que cada morador procure o posto

mais próximo de sua residência ao apresentar algum sintoma da doença.

O Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos também foi preparado para

receber os pacientes que precisarem de internação.

De acordo com o secretário de Saúde, o polo de atendimento está

preparado para o diagnóstico e tratamento das pessoas com dengue, com

pontos para hidratação venosa ou oral, conforme necessidade de cada

caso. Pacientes com indicação de internação serão transferidos para

leitos dedicados à dengue.

“Na UPA Santa Marta teremos um médico exclusivo para atender aos

pacientes com suspeita de dengue. Toda a equipe foi reforçada para

atendimento da demanda. Assim como ocorreu durante a pandemia da

Covid-19, a rede está preparada para receber os pacientes da melhor

forma possível”, reforçou o secretário.

Sintomas

Os principais sintomas da dengue são:

Febre alta > 38.5ºC

Dores musculares intensas

Dor ao movimentar os olhos

Mal estar

Falta de apetite

Dor de cabeça

Manchas vermelhas no corpo