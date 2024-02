Uso Proibido de Arma de Fogo em Mogi Guaçu Resulta em Apreensão

No último dia 11 de fevereiro, uma equipe policial em patrulhamento preventivo e ostensivo pelo bairro de Mogi Guaçu se deparou com uma situação que resultou na apreensão de uma arma de fogo e munição. O episódio teve início quando os policiais visualizaram um indivíduo mexendo em alguns arbustos pela calçada. Ao perceber a presença policial, o suspeito tentou se desvencilhar de um objeto e atravessou a rua na tentativa de adentrar uma residência.

A ação imediata da equipe resultou na abordagem do indivíduo em questão. Uma busca pessoal inicial não revelou nada de ilícito, mas durante o breve diálogo, o suspeito identificado como R. B. M. confessou possuir um revólver dentro do imóvel onde residia. Com sua cooperação, os policiais foram conduzidos até o local onde a arma estava guardada.

Após a busca, foi encontrada e apreendida uma arma de fogo calibre .32, juntamente com uma munição intacta do mesmo calibre. Diante desses fatos, foi dada voz de prisão em flagrante ao autor, sendo-lhe lido seus direitos constitucionais, incluindo o direito de permanecer calado.

O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu, onde a escrivã tomou ciência do ocorrido e informou a delegada. Um Boletim de Ocorrência Policial (BOPC) foi elaborado, registrando o caso como posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Foi estipulada uma fiança no valor de R$1.300,00.

A arma de fogo e a munição foram apreendidas, enquanto o suspeito foi liberado após os procedimentos legais. Essa ocorrência destaca a importância do trabalho preventivo das autoridades na apreensão de armas ilegais, contribuindo para a segurança da comunidade.