Usuários pelo Centro Dia de Idoso recebem kits pela Secretaria de Desenvolvimento Social – Amparo

A Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania da Prefeitura de Amparo tem atendido os usuários do Centro Dia do Idoso em casa, com kits de gêneros alimentícios e kits pedagógicos.

O material de atividade conta com lápis, borracha, apontador, lápis de cor, canetinhas e atividades que estimulam a criatividade e o cognitivo do idoso, além de estimular a convivência familiar, considerando a importância da família realizar as atividades junto ao idoso.

O material conta com desenhos para colorir, caça-palavras, textos reflexivos, mensagens de apoio, tema para simples redação, entre outras atividades. As cuidadoras do Centro Dia do Idoso têm ido pessoalmente nas casas dos atendidos, respeitando os protocolos de saúde, visando proteger os usuários que são do grupo de risco. Neste mês, a vista será quinzenal.

No contato, informações sobre questões da saúde, social e principalmente vincular familiar tem sido o foco do encontro. Além disso, há o incentivo para o desenvolvimento das atividades.

A Secretaria de Desenvolvimento Social mantém o contato com o responsável pelo Idoso antes da visita, marcando o dia e hora da entrega.

“A assistência aos nossos idosos do Centro Dia, durante a pandemia foi articulada com o nosso Gabinete e a Secretaria Desenvolvimento Social, com o objetivo de mantermos a qualidade de vida que eles têm sob o cuidado da equipe. Cuidar daqueles que proporcionaram o crescimento da cidade e valorizá-los pela equipe multidisciplinar só os beneficiará”, ressaltou o prefeito de Amparo, Luiz Oscar Vitale Jacob.