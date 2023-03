Vacina bivalente é aplicada em residentes e profissionais do Lar dos Idosos

A Prefeitura de Cosmópolis, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizou no Lar dos Idosos Irmã Rosália, instituição assistencial de longa permanência, as aplicações da Vacina Bivalente Pfizer e atualizações da carteira vacinal.

A equipe da Vigilância Epidemiológica (VE) efetivou as aplicações da Bivalente Pfizer nos residentes e profissionais da instituição, garantindo as imunizações contra as variantes do Covid-19, coronavírus, entre outras doenças.

Os atendimentos preferenciais aos públicos definidos como prioritários pelo Ministério da Saúde (MS), são realizados de forma escalonada, mediante recebimento de novas doses da vacina, conforme cronograma de entrega dos imunobiológicos pelos produtores.

Neste atendimento dois idosos completaram os esquemas vacinais com a terceira dose; nove funcionários concluíram os esquemas; e 13 idosos receberam a vacina Bivalente.

Vacine sim!

A vacina bivalente é um reforço dos primeiros imunizantes fabricados contra a Covid-19 e protege contra a cepa original e subvariantes Ômicron.

Nesta etapa de imunizações serão contempladas pessoas com 60 anos ou mais, além dos grupos prioritários da 1ª fase.

As vacinações inicialmente são exclusivas para três unidades de saúde municipal, a USB Andorinhas, USB Beto Spana e Sidney Alves Aranha (Tide).

Previna-se, pois a luta ainda não terminou contra o COVID-19.