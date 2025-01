VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AMARELA É REALIZADA NAS UNIDADES DE SAÚDE DE JAGUARIÚNA

A vacinação contra a febre amarela está sendo oferecida nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Jaguariúna, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 15h30. A iniciativa é fundamental para proteger a população contra a doença viral aguda, que é imunoprevenível e transmitida pela picada de mosquitos infectados.

A febre amarela possui dois ciclos de transmissão: silvestre, que ocorre em áreas rurais e de floresta, e urbano. No ciclo silvestre, os principais vetores são os mosquitos Haemagogus e Sabethes. Já nas áreas urbanas, o vírus pode ser transmitido pelo Aedes aegypti, o mesmo vetor da dengue. Não há transmissão direta entre pessoas.

Os meses de dezembro a maio são considerados de maior risco para a doença, devido ao aumento das chuvas, que favorecem a proliferação dos mosquitos transmissores. Esse período também coincide com maior atividade agrícola.

Prevenção e vacinação

A prevenção contra a febre amarela inclui evitar a picada dos mosquitos, comunicar a ocorrência de macacos mortos ou doentes e, principalmente, receber a vacina. A imunização é recomendada para crianças a partir dos 9 meses de idade, com reforço aos 4 anos. Adultos de 5 a 59 anos que não foram vacinados ou não possuem comprovante de vacinação também devem receber uma dose.

Para pessoas com 60 anos ou mais, a vacinação deve ser avaliada pelos profissionais de saúde. Viajantes internacionais ou aqueles que se deslocarão para áreas com circulação do vírus também devem se vacinar com pelo menos 15 dias de antecedência da viagem.

Confira os dias e locais de vacinação em Jaguariúna:

Segunda-feira: UBS Fontanella

Terça-feira: UBS XII de Setembro e UBS Roseira de Baixo

Quarta-feira: UBS Florianópolis e UBS Miguel Martini

Quinta-feira: UBS XII de Setembro e UBS Roseira de Cima

Sexta-feira: UBS Cruzeiro e UBS Nova Jaguariúna

Sintomas e cuidados

Os principais sintomas da febre amarela incluem febre súbita, calafrios, dor de cabeça intensa, dores no corpo, náuseas, vômitos, fadiga e fraqueza. Em casos graves, a doença pode evoluir para complicações hepáticas e hemorragias.

Para evitar a proliferação dos mosquitos, medidas simples, semelhantes às praticadas contra a dengue, são recomendadas: manter terrenos limpos, evitar acúmulo de água em recipientes, vedar caixas d’água, limpar calhas e utilizar repelentes e telas mosquiteiras.

Importância dos macacos no combate à doença

Os macacos também são vítimas do vírus da febre amarela, mas não transmitem a doença para os humanos. Sua morte ou adoecimento serve como um alerta sobre a presença do vírus na região. Caso encontre um macaco de qualquer espécie morto ou doente, é fundamental informar à Divisão de Vigilância de Zoonoses pelo telefone 3867-9700, nos ramais 3051, 3052 ou 3053.

A vacinação e a conscientização da população são as principais estratégias para manter Jaguariúna protegida contra a febre amarela.

Foto: arquivo prefeitura