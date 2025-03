VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AMARELA TEVE AÇÕES DE INTENSIFICAÇÃO

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria de Saúde – Vigilância Epidemiológica, realizou no último sábado, dia 15, ações como estratégia de intensificação da vacinação contra febre amarela.

Três Unidades Básicas de Saúde: UBS Florianópolis (Parque Florianópolis), UBS 12 setembro (JD Santa Mercedes) e UBS Cruzeiro (Jd Cruzeiro do Sul) abriram suas portas atendendo a população em geral, das 07h às 14h.

O objetivo foi o de avaliar a situação vacinal de todas as pessoas que não tinham tomado nenhuma dose, aplicando a vacina. Também foram atualizadas as cadernetas de vacinação em atraso, além de orientações sobre a doença, bem como a dengue.

Total de vacinas aplicadas:

21 doses de vacina contra Febre Amarela

15 doses de vacina contra Dengue

04 doses da vacina MNACWY

03 doses da vacina Dt

01 dose da vacina Hep.B

01 dose da vacina HPV

A partir da hoje, dia 17, a UBS 12 de setembro disponibilizará a vacina contra febre amarela de segunda a sexta-feira. Às segundas e quartas, das 8h às 15h; terça, quinta e sexta, das 08h às 18h.

A imunização é indicada para crianças a partir dos 9 meses, com reforço aos 4 anos. Pessoas de 5 a 59 anos que não possuem registro de vacinação também devem ser vacinadas. Já para maiores de 60 anos, a aplicação deve ser avaliada por profissionais de saúde.

Foto : Arquivo PMJ UBS 12 de Setembro