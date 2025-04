VACINAÇÃO DA GRIPE JÁ IMUNIZOU QUASE 5 MIL PESSOAS EM JAGUARIÚNA

A campanha de vacinação contra a gripe em Jaguariúna já imunizou até o momento um total de 4.879 pessoas e prossegue em 8 Unidades Básicas de Saúde: Miguel Martini, Florianópolis, Fontanella, Nova Jaguariúna, Roseira de Baixo, Roseira de Cima e Cruzeiro do Sul, de segunda a sexta, das 07h30 às 15h30. Já na UBS 12 de Setembro a vacinação ocorre segunda e quarta, das 08hs às 15hs; terça, quinta e sexta, das 08hs às 18h00.

A campanha tem como objetivo proteger a população contra os vários subtipos do vírus Influenza, podendo receber a dose idosos a partir de 60 anos, gestantes e puérperas, trabalhadores da saúde, crianças de 6 meses a 5 anos, pessoas com comorbidades e imunossuprimidos. Além disso, professores, caminhoneiros, motoristas de transportes coletivos, profissionais de forças de segurança, adolescentes em medidas socioeducativas, trabalhadores dos Correios, cuidadores de idosos e pessoas com deficiência permanente também estão contemplados na campanha.