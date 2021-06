Vacinação para quem tem 43 anos ou mais acontece neste sábado em Mogi Mirim

A Secretaria de Saúde de Mogi Mirim vai vacinar toda a população a partir dos 43 anos de idade, neste sábado (26). A vacinação vai acontecer das 7h às 13h em 8 unidades de saúde: UBS (Unidades Básicas de Saúde) Santa Clara, Maria Beatriz, Vanderlei da Silva Bueno, Antonio Albejante (Vila Dias), Jardim Paulista, Aterrado, Santa Cruz e no CEM (Centro de Especialidades Médicas).

Mesmo aqueles que residem na zona rural do Município devem se dirigir a estas unidades de saúde para serem imunizados com a primeira dose da vacina contra a Covid-19.

No ato da vacinação é obrigatória a apresentação do RG, CPF e comprovante de residência. Também é preciso fazer o pré-cadastro no site do Vacina Já (www.vacinaja.sp.gov.br).

A Secretaria também recomenda – para diminuir o tempo de espera no local da imunização – que o munícipe leve a ficha do Vacivida preenchida manualmente. A ficha está disponível no site da Prefeitura em: http://www.mogimirim.sp.gov.br/covid