VAGAS DO PAT Jaguariuna 09/09/2020- 4ª feira.

Interessados encaminhar currículo, colocando no assunto a vaga pretendida, para

pat.jaguariuna@gmail.com

AGENTE DE LOCAÇÃO – médio completo – CNH A/B – captação de imóveis (residenciais e comerciais) para locação, prospecção e contato direto com clientes, atendimento presencial, via e-mail e telefone, controle de planilha referente as atividades e demais rotinas pertinentes a área. Horário de trabalho das 8h as 18h / Sábado 8h às 13h. Salário R$ 1.415,00.

APRENDIZ CURSANDO ENSINO MÉDIO – a partir de 18 anos – Bolsa-Auxílio R$ 4,75 HORA + Vale Transporte / Horário de trabalho: 08h as 12h.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/COMERCIAL – médio completo – com experiência em rotinas administrativas e atendimento a clientes / disponibilidade total de horário para trabalhar por escala, e sábado até as 14h/ salário R$ 1300,00 + vale alimentação + vale transporte + premiação.

AUXILIAR DE MECANICO DE REFRIGERAÇÃO – com experiência – disponibilidade de horário e para viagens – Salario de R$1500,00 +Seguro de vida coletivo + vale refeição + auxilio deslocamento.

AUXILIAR OPERACIONAL DE LOGISTICA – alfabetizado – carregamento, organização de estoque, etc./ escala 5×1, das 9h as 19h / salário R$ 1439,00 + cesta básica + refeição + assistência medica/odontológica / não tem vale transporte / local de trabalho zona rural Santo Antonio de Posse /

COBRADOR EXTERNO – médio completo – com moto própria – CNH A – experiência como motoboy ou vendedor – horário de trabalho de segunda a sexta das 8:30h as 17:45h, sábado até as 13:45h / salário R$ 1700,00 + 30% de periculosidade + ajuda de custo + assistência médica + participação nos lucros.

CORRETOR DE IMÓVEIS – com CRECI ativo – médio completo – com ou sem experiência – com veiculo próprio

CORRETOR FREE-LANCER – com CRECI – para plantões aos finais de semana – com veiculo próprio.

COSTUREIRA – com experiência em maquina reta industrial – horário de trabalho de segunda a sexta das 7h as 17h/ salário R$ 1400,00 + vale transporte.

DOMÉSTICA – com experiência e referencias – todo serviço da casa e cozinhar para uma pessoa / horário de trabalho de segunda a domingo das 8h as 17hs, uma folga semanal a combinar/ R$ 1200,00 + refeição + vale transporte. Enviar currículo com carta de referência.

DOMÉSTICA – com experiência e referencias – todo serviço da casa e passar roupa, de segunda a sexta, R$ 1600,00 + vale transporte / local de trabalho: bairro Santa Úrsula. Enviar currículo com carta de referência

ESTAGIÁRIO cursando superior em administração – Administração a partir do 3° semestre / a partir de 18 anos / Horário de trabalho: segunda à quinta das 15:30h às 21h sexta das 14:30h às 18:30h e sábados alternados 8h às 15h / Bolsa-Auxílio R$ 550,00 + vale transporte.

ESTAGIÁRIO cursando superior em marketing, publicidade, gestão comercial a partir do 3° ao 7° semestre / Horário de trabalho 7h40 às 13h40 / Bolsa-Auxílio R$ 800,00 + vale transporte

FONOAUDIOLOGO – para o centro do autismo.

GARÇOM – fundamental completo – com experiência – horário de trabalho de terça a sábado das 11h as 14h e das 18h as 22h, aos domingos das 11h as 15h, folgas as segundas/ R$ 1400,00 + vale transporte + refeição

MECANICO DE REFRIGERAÇÃO – com experiência –disponibilidade de horário e para viagens – Salario de R$1850,00 + +Seguro de vida coletivo + vale refeição + auxilio deslocamento / local de trabalho Holambra.

MEIO OFICIAL DE COZINHA – alfabetizado – com experiência em cozinha industria, preparo de 45 refeições no turno do jantar – disponibilidade para escala 6×2, das 14h as 22h20m/Salário R$1394,00 + Vale transporte + Cartão Alimentação + Convênio Médico + Alimentação no Local + Uniforme.

MOTORISTA DE CAMINHÃO – fundamental incompleto- CNH D -com experiência – p/loja de material de construção/AJUDA NA CARGA E DESCARGA / horário de trabalho, seg. a sex. das 7h as 16h – sábado das 8h as 12h / Salário R$ 1872.00 + benefícios.

MOTORISTA DE CARRETA – CNH E – com experiência.

OPERADOR DE PONTE ROLANTE – com experiência – – Horário de segunda à sexta, das 07:00 às 16:48, salário a combinar.

PEDREIRO – masculino – com experiência em colocar piso cerâmico – Salário R$ 1.820,00 + almoço + R$ 200,00 de ajuda de custo.

TÉCNICO AGRICOLA OU AGRONOMO – com experiência em gerir equipe e produção de plantas – masculino/feminino – CNH B – local de trabalho Holambra.

TÉCNICO ELETROMECANICO – Técnico completo em Eletromecânica ou Mecânica, com experiência em manutenção corretiva, preventiva e preditiva dos componentes e motores elétricos e instalações elétricas, máquinas e equipamentos, mediante execução das atividades, visando eliminar paradas de produção. Disponibilidade para trabalhar nos três turnos de segunda a sábado / Salário R$ 3.400,00 + Vale transporte +Vale Alimentação + Plano de saúde + Plano odontológico + Participação nos resultados.

TÉCNICO EM FARMÁCIA – técnico completo –experiência em laboratório de manipulação de medicamentos – horário de trabalho de segunda a sexta das 8h as 17h, sábado das 8h as 12h / Salário R$ 1550,00.

TERAPEUTA OCUPACIONAL – para o centro de referencia do Autismo.

TORNEIRO MECÂNICO – fundamental completo – com experiência – horário de trabalho de segunda a sexta feira das 15:30h as 00:53h / salário R$ 2000,00 + vale transporte / local de trabalho Artur Nogueira.