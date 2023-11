VAGAS PAT – 23/11/2023

FUNÇÃO

ESCOLARIDADE

REQUISITOS

ATENDENTE BALCONISTA

02 VAGAS

ENSINO MEDIO

EXPERIENCIA EM SORVETERIA SERA UM DIFERENCIAL, DISPONIBILIDADE DE HORARIO,HORARIO DE TRABALHO DAS 13:00 HS AS 22:00 HS, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA

ATENDENTE CLINICA MEDICA

01 VAGA

ENSINO MEDIO

EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, SALARIO R$ 1.550,00, HORARIO DE TRABALHO DAS 08:00HS AS 18:00HS

RECEPCIONISTA DE HOTEL

01 VAGA

ENSINO MEDIO

EXPERIENCIA EM RECEPÇÃO,SE FOR NO RAMO DE HOTELARIA SERA UM DIFERENCIAL,SALARIO R$ 1.814,00, VALE ALIMENTAÇÃO, VALE TRANSPORTE, HORARIO DE TRABALHO DAS 14:00HS AS 22:20 HS (6X1) SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA

CHAPEIRO

02 VAGAS

FUNDAMENTAL

EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO, HORARIO DE TRABALHO DAS 16:00 HS AS 23:50 HS, SALARIO R$ 1.747,00 + SEGURO DE VIDA + VALE ALIMENTAÇÃO, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA

OPERADOR DE CAIXA

03 VAGAS

ENSINO MEDIO

EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO, HORARIO DE TRABALHO DAS 16:00 HS AS 23:50 HS, SALARIO R$ 1.747,00 + SEGURO DE VIDA + VALE ALIMENTAÇÃO, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA

SERVIÇOS GERAIS

02 VAGAS

FUNDAMENTAL

ATUAR NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO,SALARIO R$ 1.539,00 + REFEIÇÃO NO LOCAL + VALE TRANSPORTE + CESTA BASICA + PLANO MEDICO E ODONTO, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA

SUSHIMAN

01 VAGA

ENSINO MEDIO

EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, HORARIO DE TRABALHO DAS 17:00 AS 22:00 HS, SALARIO R$ 2.300,00 + CESTA BASICA DE R$300,00 , FOLGA 1 DOMINGO NO MÊS E UM DIA NA SEMANA SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA

AUXILIAR DE SUSHIMAN

01 VAGA

FUNDAMENTAL

EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, HORARIO DE TRABALHO 08:00 AS 14:20 HS, FOLGA 1 DOMINGO POR MÊS E UM DIA NA SEMANA, SALARIO R$ 1.800,00 SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUERA

AUXILIAR DE COZINHA

01 VAGA

FUNDAMENTAL

EXPERIENCIA EM RESTAURANTE, HORARIO DE TRABALHO DAS 08:00 AS 14:20 HS, SALARIO R$ 1.800,00 + CESTA BASICA DE R$300,00 , FOLGA 1 DOMINGO NO MÊS E UM DIA NA SEMANA SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA

AUXILIAR DE LIMPEZA

02 VAGAS

FUNDAMENTAL

EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, SE FOR NO RAMO DE HOTELARIA SERÁ UM DIFERENCIAL, SALARIO R$ 1.814,00 + TRANSPORTE + VALE ALIMENTAÇÃO, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA

ASSISTENTE FISCAL

01 VAGA

CURSANDO CIENCIAS CONTABEIS OU ADMINISTRAÇÃO

EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, LANÇAMENTO DE NOTAS,APURAÇÃO DE IMPOSTOS, EMISSÃO DE GUIAS ETC…SALARIO R$ 1.725,41,VALE TRANSPORTE, VALE ALIMENTAÇÃO, E PLANO DE CARREIRA, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA

VENDEDOR

01 VAGA

ENSINO MEDIO

EXPERIENCIA EM VENDAS, CNH A/B, POSSUIR VEICULO,SALARIO R$ 1.600,00, VALE REFEIÇÃO DE R$ 380,00 REAIS, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA

VENDEDOR EXTERNO

01 VAGA

ENSINO MEDIO

CAPTAÇÃO DE CLIENTES DE FORMA ATIVA, CARRO DE SOM,FECHAMENTO DE PARCERIAS E CONVENIOA, CNH B, SALARIO R$ 1.790,00, VALE TRANSPORTE

JARDINEIRO

02 VAGAS

FUNDAMENTAL

EXPERIENCIA COM PLANTAÇÃO, CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE JARDINS, PODA DE ARVORES,CUIDADO DE FLORES DE AMBIENTE INTERNO E EXTERNO E CORTE DE GRAMA, REFEIÇÃO NO LOCAL, CONVENIO MEDICO E ODONTO,

SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA

AUXILIAR DE PRODUÇÃO TECELAGEM

10 VAGAS

FUNDAMENTAL

SALARIO SERÁ DIVULGADO NA ENTREVISTA, REFEIÇÃO NO LOCAL, CONVENIO MEDICO E ODONTO,

SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA

TORNEIRO MECANICO

01 VAGA

FUNDAMENTAL

EXPERIENCIA EM TORNO, MECANICA E FRESA, REFEIÇÃO NOLOCAL, CONVENIO MEDICO E ODONTO, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA

ELETRICISTA MONTADOR

10 VAGAS

ENSINO MEDIO

EXPERIENCIA, CNH A/B, EXECUTAR TRABALHOS COM MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICAS PREDIAL E INDUSTRIAL CURSO TECNICO COMPLETO OU ANDAMENTO NAS AREAS DE AUTOMAÇÃO, ELETROTECNICA OU AREAS AFINS, CERTIFICADO DE

NR – 10, NR – 35, NR – 33, SALARIO R$ 1.980,00 + 30 % ADICIONAL PERICULOSIDADE

TRATORISTA AGRICOLA

02 VAGAS

FUNDAMENTAL

EXPERIENCIA COMPROVADA EM MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS, CNH D,POSSUIR VEICULO PARA O TRABALHO, SALARIO R$ 1.935,15

MECANICO MANUTENÇÃO

01 VAGA

ENSINO MEDIO

EXPERIENCIA,CNH A/B, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, REPARO EM MONTAGEM EM MAQUINA,CONHECIMENTO EM ELETRICA E HIDRAULICA, SALARIO R$ 2.500,00 + AUXILIO TRANSPORTE

AUXILIAR DE PRODUÇÃO RURAL

40 VAGAS

FUNDAMENTAL

NÃO EXIGE EXPERIÊNCIA, EXECUTAR SERVIÇOS DE PLANTIO E ATIVIDADES PRATICADAS EM ESTUFAS, VALE TRANSPORTE E CESTA BÁSICA, SALÁRIO (INICIAL) R$ 1.708,43 – DEPOIS DA EXPERIÊNCIA = R$ 1.749,33 – MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA, HOLAMBRA

OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS RETROESCAVADEIRA

05 VAGAS

FUNDAMENTAL

EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, CNH D/E, REFEIÇÃO NO LOCAL, ALOJAMENTO CASO NECESSARIO E SEGURO DE VIDA, POSSUIR VEICULO PARA TRABALHO

AJUDANTE PRODUÇÃO 1

05 VAGAS

FUNDAMENTAL

EXPERIENCIA NA AREA DE PRODUÇÃO, REFEIÇÃO NO LOCAL, ALOJAMENTO CASO NECESSARIO, SEGURO DE VIDA,POSSUIR VEICULO PARA O TRABALHO

PEDREIRO

05 VAGAS

FUNDAMENTAL

EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, REFEIÇÃO NO LOCAL, ALOJAMENTO CASO NECESSARIO, SEGURO DE VIDA,POSSUIR VEICULO PARA O TRABALHO

ELETRICISTA

05 VAGAS

ENSINO MEDIO

EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, CURSO NR 10 ATUALIZADO REFEIÇÃO NO LOCAL, ALOJAMENTO CASO NECESSARIO, SEGURO DE VIDA,POSSUIR VEICULO PARA O TRABALHO

AJUDANTE GERAL

03 VAGAS

FUNDAMENTAL

EXPERIENCIA NA PRODUÇÃO, SALARIO R$ 1.968,75, CESTA BASICA, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA

AUXILIAR DE LIMPEZA

01 VAGA

FUNDAMENTAL

EXPERIENCIA, CNH A, VALE TRANSPORTE OU CONDUÇÃO, VALE ALIMENTAÇÃO DE R$ 413,00, E CAFÉ DA MANHA SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA

AJUDANTE DE PEDREIRO

06 VAGAS

FUNDAMENTAL

EXPERIENCIA, CNH A, VALE TRANSPORTE OU CONDUÇÃO, VALE ALIMENTAÇÃO DE R$ 413,00, E CAFÉ DA MANHA SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA

AJUDANTE SERRALHEIRO

01 VAGA

FUNDAMENTAL

EXPERIENCIA, CNH A, VALE TRANSPORTE OU CONDUÇÃO, VALE ALIMENTAÇÃO DE R$ 413,00, E CAFÉ DA MANHA SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA

AJUDANTE DE ARMADOR DE FERRAGENS

05 VAGAS

FUNDAMENTAL

EXPERIENCIA, CNH A, VALE TRANSPORTE OU CONDUÇÃO, VALE ALIMENTAÇÃO DE R$ 413,00, E CAFÉ DA MANHA SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

01 VAGA

ENSINO MEDIO

EXPERIENCIA, DOMINIO DO PACOTE OFICCE, DOMINAR INTERPRETAÇÃO E GERAÇÃO DE PLANILHAS E CONTROLES E A PARTIR DESTES GERAR AÇÕES PROATIVASAS,CNH A, VALE TRANSPORTE OU CONDUÇÃO, VALE ALIMENTAÇÃO DE R$ 413,00, E CAFÉ DA MANHA SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA

AUXILIAR INSPETOR QUALIDADE

02 VAGAS

NIVEL TECNICO

( EDIFICAÇÕES) OU CURSANDO ENGENHARIA CIVIL

EXPERIENCIA, DOMINAR MEDIDAS E CONVERSÕES,PACOTE OFICCIE, LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE PROJETOS, AUTOCAD, CNH A, VALE TRANSPORTE OU CONDUÇÃO, VALE ALIMENTAÇÃO DE R$ 413,00, E CAFÉ DA MANHA SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA

DESENHISTA PROJETISTA

02 VAGAS

NIVEL TECNICO

( EDIFICAÇÕES) OU CURSANDO ENGENHARIA CIVIL

EXPERIENCIA, DOMINIO INTERPRETAÇÃO DE PROJETOS, PACOTE OFICCIE, AUTOCAD, VALE TRANSPORTE OU CONDUÇÃO, VALE ALIMENTAÇÃO DE R$ 413,00, E CAFÉ DA MANHA SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA

AJUDANTE DE ACABADOR

SUPERFICIE DE CONCRETO

04 VAGAS

FUNDAMENTAL

TRABALHOS DE PEDREIRO OU AUXILIAR, VALE TRANSPORTE OU CONDUÇÃO, VALE ALIMENTAÇÃO DE R$ 413,00, E CAFÉ DA MANHA SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA