VAGAS PAT – 23/11/2023
FUNÇÃO
ESCOLARIDADE
REQUISITOS
ATENDENTE BALCONISTA
02 VAGAS
ENSINO MEDIO
EXPERIENCIA EM SORVETERIA SERA UM DIFERENCIAL, DISPONIBILIDADE DE HORARIO,HORARIO DE TRABALHO DAS 13:00 HS AS 22:00 HS, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA
ATENDENTE CLINICA MEDICA
01 VAGA
ENSINO MEDIO
EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, SALARIO R$ 1.550,00, HORARIO DE TRABALHO DAS 08:00HS AS 18:00HS
RECEPCIONISTA DE HOTEL
01 VAGA
ENSINO MEDIO
EXPERIENCIA EM RECEPÇÃO,SE FOR NO RAMO DE HOTELARIA SERA UM DIFERENCIAL,SALARIO R$ 1.814,00, VALE ALIMENTAÇÃO, VALE TRANSPORTE, HORARIO DE TRABALHO DAS 14:00HS AS 22:20 HS (6X1) SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA
CHAPEIRO
02 VAGAS
FUNDAMENTAL
EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO, HORARIO DE TRABALHO DAS 16:00 HS AS 23:50 HS, SALARIO R$ 1.747,00 + SEGURO DE VIDA + VALE ALIMENTAÇÃO, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA
OPERADOR DE CAIXA
03 VAGAS
ENSINO MEDIO
EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO, HORARIO DE TRABALHO DAS 16:00 HS AS 23:50 HS, SALARIO R$ 1.747,00 + SEGURO DE VIDA + VALE ALIMENTAÇÃO, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA
SERVIÇOS GERAIS
02 VAGAS
FUNDAMENTAL
ATUAR NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO,SALARIO R$ 1.539,00 + REFEIÇÃO NO LOCAL + VALE TRANSPORTE + CESTA BASICA + PLANO MEDICO E ODONTO, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA
SUSHIMAN
01 VAGA
ENSINO MEDIO
EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, HORARIO DE TRABALHO DAS 17:00 AS 22:00 HS, SALARIO R$ 2.300,00 + CESTA BASICA DE R$300,00 , FOLGA 1 DOMINGO NO MÊS E UM DIA NA SEMANA SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA
AUXILIAR DE SUSHIMAN
01 VAGA
FUNDAMENTAL
EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, HORARIO DE TRABALHO 08:00 AS 14:20 HS, FOLGA 1 DOMINGO POR MÊS E UM DIA NA SEMANA, SALARIO R$ 1.800,00 SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUERA
AUXILIAR DE COZINHA
01 VAGA
FUNDAMENTAL
EXPERIENCIA EM RESTAURANTE, HORARIO DE TRABALHO DAS 08:00 AS 14:20 HS, SALARIO R$ 1.800,00 + CESTA BASICA DE R$300,00 , FOLGA 1 DOMINGO NO MÊS E UM DIA NA SEMANA SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA
AUXILIAR DE LIMPEZA
02 VAGAS
FUNDAMENTAL
EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, SE FOR NO RAMO DE HOTELARIA SERÁ UM DIFERENCIAL, SALARIO R$ 1.814,00 + TRANSPORTE + VALE ALIMENTAÇÃO, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA
ASSISTENTE FISCAL
01 VAGA
CURSANDO CIENCIAS CONTABEIS OU ADMINISTRAÇÃO
EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, LANÇAMENTO DE NOTAS,APURAÇÃO DE IMPOSTOS, EMISSÃO DE GUIAS ETC…SALARIO R$ 1.725,41,VALE TRANSPORTE, VALE ALIMENTAÇÃO, E PLANO DE CARREIRA, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA
VENDEDOR
01 VAGA
ENSINO MEDIO
EXPERIENCIA EM VENDAS, CNH A/B, POSSUIR VEICULO,SALARIO R$ 1.600,00, VALE REFEIÇÃO DE R$ 380,00 REAIS, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA
VENDEDOR EXTERNO
01 VAGA
ENSINO MEDIO
CAPTAÇÃO DE CLIENTES DE FORMA ATIVA, CARRO DE SOM,FECHAMENTO DE PARCERIAS E CONVENIOA, CNH B, SALARIO R$ 1.790,00, VALE TRANSPORTE
JARDINEIRO
02 VAGAS
FUNDAMENTAL
EXPERIENCIA COM PLANTAÇÃO, CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE JARDINS, PODA DE ARVORES,CUIDADO DE FLORES DE AMBIENTE INTERNO E EXTERNO E CORTE DE GRAMA, REFEIÇÃO NO LOCAL, CONVENIO MEDICO E ODONTO,
SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA
AUXILIAR DE PRODUÇÃO TECELAGEM
10 VAGAS
FUNDAMENTAL
SALARIO SERÁ DIVULGADO NA ENTREVISTA, REFEIÇÃO NO LOCAL, CONVENIO MEDICO E ODONTO,
SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA
TORNEIRO MECANICO
01 VAGA
FUNDAMENTAL
EXPERIENCIA EM TORNO, MECANICA E FRESA, REFEIÇÃO NOLOCAL, CONVENIO MEDICO E ODONTO, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA
ELETRICISTA MONTADOR
10 VAGAS
ENSINO MEDIO
EXPERIENCIA, CNH A/B, EXECUTAR TRABALHOS COM MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICAS PREDIAL E INDUSTRIAL CURSO TECNICO COMPLETO OU ANDAMENTO NAS AREAS DE AUTOMAÇÃO, ELETROTECNICA OU AREAS AFINS, CERTIFICADO DE
NR – 10, NR – 35, NR – 33, SALARIO R$ 1.980,00 + 30 % ADICIONAL PERICULOSIDADE
TRATORISTA AGRICOLA
02 VAGAS
FUNDAMENTAL
EXPERIENCIA COMPROVADA EM MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS, CNH D,POSSUIR VEICULO PARA O TRABALHO, SALARIO R$ 1.935,15
MECANICO MANUTENÇÃO
01 VAGA
ENSINO MEDIO
EXPERIENCIA,CNH A/B, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, REPARO EM MONTAGEM EM MAQUINA,CONHECIMENTO EM ELETRICA E HIDRAULICA, SALARIO R$ 2.500,00 + AUXILIO TRANSPORTE
AUXILIAR DE PRODUÇÃO RURAL
40 VAGAS
FUNDAMENTAL
NÃO EXIGE EXPERIÊNCIA, EXECUTAR SERVIÇOS DE PLANTIO E ATIVIDADES PRATICADAS EM ESTUFAS, VALE TRANSPORTE E CESTA BÁSICA, SALÁRIO (INICIAL) R$ 1.708,43 – DEPOIS DA EXPERIÊNCIA = R$ 1.749,33 – MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA, HOLAMBRA
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS RETROESCAVADEIRA
05 VAGAS
FUNDAMENTAL
EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, CNH D/E, REFEIÇÃO NO LOCAL, ALOJAMENTO CASO NECESSARIO E SEGURO DE VIDA, POSSUIR VEICULO PARA TRABALHO
AJUDANTE PRODUÇÃO 1
05 VAGAS
FUNDAMENTAL
EXPERIENCIA NA AREA DE PRODUÇÃO, REFEIÇÃO NO LOCAL, ALOJAMENTO CASO NECESSARIO, SEGURO DE VIDA,POSSUIR VEICULO PARA O TRABALHO
PEDREIRO
05 VAGAS
FUNDAMENTAL
EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, REFEIÇÃO NO LOCAL, ALOJAMENTO CASO NECESSARIO, SEGURO DE VIDA,POSSUIR VEICULO PARA O TRABALHO
ELETRICISTA
05 VAGAS
ENSINO MEDIO
EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, CURSO NR 10 ATUALIZADO REFEIÇÃO NO LOCAL, ALOJAMENTO CASO NECESSARIO, SEGURO DE VIDA,POSSUIR VEICULO PARA O TRABALHO
AJUDANTE GERAL
03 VAGAS
FUNDAMENTAL
EXPERIENCIA NA PRODUÇÃO, SALARIO R$ 1.968,75, CESTA BASICA, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA
AUXILIAR DE LIMPEZA
01 VAGA
FUNDAMENTAL
EXPERIENCIA, CNH A, VALE TRANSPORTE OU CONDUÇÃO, VALE ALIMENTAÇÃO DE R$ 413,00, E CAFÉ DA MANHA SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA
AJUDANTE DE PEDREIRO
06 VAGAS
FUNDAMENTAL
EXPERIENCIA, CNH A, VALE TRANSPORTE OU CONDUÇÃO, VALE ALIMENTAÇÃO DE R$ 413,00, E CAFÉ DA MANHA SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA
AJUDANTE SERRALHEIRO
01 VAGA
FUNDAMENTAL
EXPERIENCIA, CNH A, VALE TRANSPORTE OU CONDUÇÃO, VALE ALIMENTAÇÃO DE R$ 413,00, E CAFÉ DA MANHA SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA
AJUDANTE DE ARMADOR DE FERRAGENS
05 VAGAS
FUNDAMENTAL
EXPERIENCIA, CNH A, VALE TRANSPORTE OU CONDUÇÃO, VALE ALIMENTAÇÃO DE R$ 413,00, E CAFÉ DA MANHA SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
01 VAGA
ENSINO MEDIO
EXPERIENCIA, DOMINIO DO PACOTE OFICCE, DOMINAR INTERPRETAÇÃO E GERAÇÃO DE PLANILHAS E CONTROLES E A PARTIR DESTES GERAR AÇÕES PROATIVASAS,CNH A, VALE TRANSPORTE OU CONDUÇÃO, VALE ALIMENTAÇÃO DE R$ 413,00, E CAFÉ DA MANHA SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA
AUXILIAR INSPETOR QUALIDADE
02 VAGAS
NIVEL TECNICO
( EDIFICAÇÕES) OU CURSANDO ENGENHARIA CIVIL
EXPERIENCIA, DOMINAR MEDIDAS E CONVERSÕES,PACOTE OFICCIE, LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE PROJETOS, AUTOCAD, CNH A, VALE TRANSPORTE OU CONDUÇÃO, VALE ALIMENTAÇÃO DE R$ 413,00, E CAFÉ DA MANHA SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA
DESENHISTA PROJETISTA
02 VAGAS
NIVEL TECNICO
( EDIFICAÇÕES) OU CURSANDO ENGENHARIA CIVIL
EXPERIENCIA, DOMINIO INTERPRETAÇÃO DE PROJETOS, PACOTE OFICCIE, AUTOCAD, VALE TRANSPORTE OU CONDUÇÃO, VALE ALIMENTAÇÃO DE R$ 413,00, E CAFÉ DA MANHA SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA
AJUDANTE DE ACABADOR
SUPERFICIE DE CONCRETO
04 VAGAS
FUNDAMENTAL
TRABALHOS DE PEDREIRO OU AUXILIAR, VALE TRANSPORTE OU CONDUÇÃO, VALE ALIMENTAÇÃO DE R$ 413,00, E CAFÉ DA MANHA SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA