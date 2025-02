VAGAS PAT – 24/02/2025

FUNÇÃO

ESCOLARIDADE

REQUISITOS

ESTAGIÁRIO

16 A 17 ANOS

01 VAGA

CURSANDO ENSINO MÉDIO

ATENDER PACIENTE CADASTRANDO OS DADOS NO SISTEMA DO LABORATÓRIO, HORÁRIO DE TRABALHO DAS 7:00HS AS 12:00HS DE

SEGUNDA A SEXTA E AOS SÁBADOS DAS 7:00HS AS 10:00HS, SALARIO R$ 800,00 REAIS SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA

FARMACÊUTICO

01 VAGA

SUPERIOR

EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO, CRF ATIVO, SALARIO R$ 4.455,00 + COMISSÕES DE VENDAS + CONVENIO FARMÁCIA, HORÁRIO DE TRABALHO DAS 14:40HS AS 23:00HS

VENDEDOR EXTERNO

10 VAGAS

ENSINO MÉDIO

RESPONSÁVEL PELA PROSPECÇÃO, APRESENTAÇÃO DO CARTÃO DE TODOS, SALARIO R$ 1.518,00 APOS EXPERIENCIA R$ 1.738,87 + AJUDA DE CUSTO R$ 80,00 + CESTA BÁSICA R$ 150,00, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA

PRIMEIRO EMPREGO

15 VAGAS

ENSINO MÉDIO

EMPRESA ALIMENTÍCIA, HORÁRIO DE TRABALHO SEGUNDO TURNO

ESCALA 6X2 14:20 AS 22:40HS, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA

OPERADOR DE EMPILHADEIRA

04 VAGAS

ENSINO MÉDIO

EXPERIENCIA COMPROVADA, CURSO NR11, CNH B, POSSUIR VEICULO, DISPONIBILIDADE PARA O SEGUNDO TURNO DE SEGUNDA A SÁBADO DAS 14:20 AS 23:10HS SALARIO R$ 2.052,60 + AJUDA DE CUSTO COMBUSTÍVEL + VALE REFEIÇÃO R$ 1.015,00, LOCAL DE TRABALHO: PAULÍNIA

MOTORISTA ENTREGADOR

03 VAGAS

ENSINO MÉDIO

EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, FAZER ENTREGA DE REFRIGERADORES, SALARIO R$ 2.205,00 +VALE REFEIÇÃO R$ 34,12 DIA TRABALHADO +

VALE ALIMENTAÇÃO R$ 220,00 + VALE TRANSPORTE R$ 400,00 EM CARTÃO BENEFICIO, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA

AÇOUGUEIRO

01 VAGA

FUNDAMENTAL

EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, CNH A/B, POSSUIR VEICULO,

SALARIO R$ 2.350,00 + R$ 250,00, HORÁRIO DE TRABALHO DAS 10:00HS ÀS 19:20HS, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA

SERVIÇOS GERAIS

02 VAGAS

FUNDAMENTAL

MAIOR DE 18, ATUAR NO ATENDIMENTO A CLIENTES, SALARIO R$ 1.615,95 + REFEIÇÃO NO LOCAL + VALE TRANSPORTE + CESTA BÁSICA + PLANO MEDICO E ODONTO, 1° TURNO 08:00 AS 16:20 OU 2° TURNO 15:00 AS 23:20

COSTUREIRA

05 VAGAS

FUNDAMENTAL

EXPERIENCIA EM MAQUINAS RETA, OVERLOQUE, SALARIO R$ 2.553,00 + VALE ALIMENTAÇÃO R$ 280,00 + FRETADO + REFEIÇÃO NO LOCAL + CONVENIO MÉDIO E ODONTO + PLR, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA

GARÇOM

02 VAGAS

FUNDAMENTAL

MAIOR DE 18, ATUAR NO ATENDIMENTO A CLIENTES, SALARIO R$ 1.615,95 + REFEIÇÃO NO LOCAL + VALE TRANSPORTE + CESTA BÁSICA + PLANO MEDICO E ODONTO, 1° TURNO 08:00 AS 16:20 OU 2° TURNO 15:00 AS

23:20HS

COZINHEIRA

02 VAGAS

FUNDAMENTAL

EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, HORÁRIO DE TRABALHO DAS 08:00 AS 16:00HS, SALARIO R$ 2.800,00 + GORJETA R$ 160,00 + CESTA BÁSICA R$ 140,00 + COMISSÃO + VALE TRANSPORTE

COLETOR DE LIXO DOMICILIAR

09 VAGAS

FUNDAMENTAL

MAIOR DE 18, SALARIO R$ 1.634,50 + 40% INSALUBRIDADE

+ ASSISTÊNCIA MEDICA E ODONTO + GYMPASS + TRANSPORTE 6%, HORÁRIO DE TRABALHO DIURNO E NOTURNO.

AJUDANTE DE PEDREIRO

02 VAGAS

FUNDAMENTAL

EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, SALARIO R$ 1.900,00 + R$ 320,00 DE

INSALUBRIDADE + FRETADO + ALIMENTAÇÃO, APOS 3 MESES VALE ASSIDUIDADE

MEIO OFICIAL ELETRICISTA

MANUTENÇÃO

01 VAGA

ENSINO MÉDIO

EXPERIENCIA, AUXILIAR O ELETRICISTA NAS ATIVIDADES

NTRE OUTROS, CNH B, DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO,SALARIO R$ 2.267,65 + TRANSPORTE + ALIMENTAÇÃO + SEGURO DE VIDA + TOTAL PASS.

OFICIAL DE MANUTENÇÃO

02 VAGAS

ENSINO MÉDIO

EXPERIENCIA, REALIZAR REPAROS E LIMPEZA DE PAINÉIS SOLARES, REALIZAR LIMPEZA DA VEGETAÇÃO AO REDOR DA USINA FOTOVOLTÁTICA, REPAROS HIDRÁULICOS ENTRE OUTROS, CNH B, DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO,SALARIO R$ 2.700,00 + TRANSPORTE + ALIMENTAÇÃO + SEGURO DE VIDA + TOTAL PASS.

AUXILIAR DE PRODUÇÃO

FABRICA DE RAÇÃO

01 VAGA

FUNDAMENTAL

MAIOR DE 18, SALARIO R$ 2.035,89 + CESTA ALIMENTAÇÃO + SEGURO DE VIDA + VALE TRANSPORTE,SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA

AUXILIAR MONTAGEM

ESTUFAS AGRÍCOLAS

12 VAGAS

FUNDAMENTAL

EXPERIENCIA EM MONTAGEM DE ESTUFAS, SALARIO R$ 1.900,00 +

R$ 320,00 DE INSALUBRIDADE + FRETADO+MORADIA + ALIMENTAÇÃO, APOS 3 MESES VALE ASSIDUIDADE, SOMENTE

MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA

AJUDANTE DE COZINHA

02 VAGAS

FUNDAMENTAL

EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, HORÁRIO DE TRABALHO DAS 08:00 AS 16:00HS, SALARIO R$ 2.100,00 + GORJETA R$ 160,00 + CESTA BÁSICA R$ 140,00 + COMISSÃO + VALE TRANSPORTE

JOVEM APRENDIZ

02 VAGAS

ENSINO MÉDIO

MAIOR DE 18, APOIO E ATENDIMENTO AO PUBLICO E EM TODA ÁREA ADMINISTRATIVA, CONHECIMENTO EM INFORMÁTICA, SALARIO R$ 1.118,92 + TICKET REFEIÇÃO R$ 19,87 POR DIA + TICKET ALIMENTAÇÃO R$ 156,92 + VALE TRANSPORTE, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA

AUXILIAR DE PRODUÇÃO 1

40 VAGAS

FUNDAMENTAL

MAIOR DE 18, AUXILIAR GERAL NA ESTUFA, SALARIO R$ 2.034,34 + TRANSPORTE + CARTÃO ALIMENTAÇÃO R$ 250,00 + CAFE DA MANHÃ + PREMIO R$ 250,00 SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA

ESTAGIÁRIO

01 VAGA

CURSANDO SUPERIOR

ADMINISTRAÇÃO

HORÁRIO DE TRABALHO DAS 10:00 AS 18:00 HS, SALARIO R$ 1.300,00 + FRETADO, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA

OFICIAL SERVIÇOS DIVERSOS

01 VAGA

FUNDAMENTAL

MAIOR DE 18, RECEBER E DESTINAR EMBALAGENS VAZIAS, SALARIO R$ 2.375,00 + PLANO SAÚDE E ODONTO + ALIMENTAÇÃO R$ 638,00 + AUXILIO TRANSPORTE

OPERADOR DE CAIXA

08 VAGAS

ENSINO MÉDIO

EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO, CAIXA E CREDIÁRIO, SALÁRIO R$ 2198,99+ VALE TRANSPORTE E PLANO DE CARREIRA, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA

LÍDER COMERCIAL

01 VAGA

ENSINO MÉDIO

EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, SALÁRIO R$ 2765,10+ VALE TRANSPORTE E PLANO DE CARREIRA, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA

ASSISTENTE DE PREVENÇÃO E PERDAS

01 VAGA

ENSINO MÉDIO

EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, SALÁRIO R$ 2370,08 + VALE TRANSPORTE E PLANO DE CARREIRA, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA

PROMOTOR DE CARTÃO

03 VAGAS

ENSINO MÉDIO

EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, SALÁRIO R$ 1975,07 + VALE TRANSPORTE E PLANO DE CARREIRA, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA

OPERADOR DE LOJA

04 VAGAS

ENSINO MÉDIO

EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, SALÁRIO R$ 1975,07 + VALE TRANSPORTE E PLANO DE CARREIRA, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA

ASSESSOR DE MERCHANDISING

01 VAGA

ENSINO MÉDIO

EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, SALÁRIO R$ 2370,08 + VALE TRANSPORTE E PLANO DE CARREIRA, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA

PROMOTOR DE VENDAS

01 VAGA

ENSINO MÉDIO

EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, SALÁRIO R$ 1975,07 + VALE TRANSPORTE E PLANO DE CARREIRA, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA

VENDEDOR

05 VAGAS

ENSINO MÉDIO

EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, SALÁRIO R$ 1975,07 + VALE TRANSPORTE E PLANO DE CARREIRA, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

(LOJA)

01 VAGA

FUNDAMENTAL

EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, SALÁRIO R$ 1605,54 + VALE TRANSPORTE E PLANO DE CARREIRA, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA

ANALISTA DE LOGÍSTICA

01 VAGA

SUPERIOR ADMINISTRAÇÃO

ENGENHARIA DA PRODUÇÃO

TECNÓLOGO EM LOGÍSTICA

EXPERIENCIA EM NEGOCIAÇÃO DE FRETES PARA EXPEDIÇÃO, PACOTE OFFICE AVANÇADO, EMPRESA NÃO DIVULGOU O SALARIO, VALE TRANSPORTE, CONVENIO MEDICO E ODONTO,REFEIÇÃO NO LOCAL, VALE ALIMENTAÇÃO, SEGURO DE VIDA, CONVENIO FARMÁCIA E COM FACULDADES, PLR

MONTADOR MECÂNICO

01 VAGA

ENSINO MÉDIO

EXPERIENCIA COM MONTAGEM DE MAQUINAS DE REFRIGERAÇÃO, CÂMARAS FRIAS,COMPRESSORES, TUBULAÇÕES, FAZER PEQUENAS SOLDAS, CONHECIMENTO EM LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE DESENHO TÉCNICO, TRABALHAR EM PAULÍNIA, EMPRESA NÃO DIVULGA O SALARIO, VALE TRANSPORTE, CONVENIO MEDICO E ODONTO, REFEIÇÃO NO LOCAL, VALE ALIMENTAÇÃO, SEGURO DE VIDA, CONVENIO FARMÁCIA E COM FACULDADES, PLR

MONTADOR ELÉTRICO

01 VAGA

ENSINO MÉDIO

EXPERIENCIA COM MONTAGEM DE QUADROS ELÉTRICO DE EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO, CONHECIMENTO EM LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE DESENHO TÉCNICO POSSUIR CURSO NR10, EMPRESA NÃO DIVULGOU O SALARIO, VALE TRANSPORTE, CONVENIO MEDICO E ODONTO,REFEIÇÃO NO LOCAL, VALE ALIMENTAÇÃO, SEGURO DE VIDA, CONVENIO FARMÁCIA E COM FACULDADES, PLR

AUXILIAR FISCAL

01 VAGA

ENSINO MÉDIO

EXPERIÊNCIA NA ÁREA FISCAL E ROTINA DO DEPARTAMENTO, SALÁRIO R$ 1949,00+ VALE ALIMENTAÇÃO DE R$ 29,00 POR DIA+ DAY OFF ANIVERSÁRIO+ GINÁSTICA LABORAL+ GYMPASS + PLANO ODONTOLÓGICO E UNIMED + FARMÁCIA, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.

AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL

01 VAGA

ENSINO MÉDIO

EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, PRESTAR SUPORTE PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES BUROCRÁTICAS DO SETOR, FOLHA DE PAGAMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS, CONTROLE DE FÉRIAS E LICENÇAS, SALÁRIO R$ 1949,00 + VALE ALIMENTAÇÃO DE R$ 29,00 POR DIA+ DAY OFF ANIVERSÁRIO+ GINÁSTICA LABORAL+ GYMPASS+ PLANO ODONTOLÓGICO E UNIMED+ FARMÁCIA, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.

AUXILIAR DE LIMPEZA (FÁBRICA)

02 VAGAS

ENSINO MÉDIO COMPLETO

OU CURSANDO

MAIOR DE 18,HORÁRIO DE TRABALHO DAS 13:40 ÀS 22:00HS DE SEGUNDA Á SÁBADO, FAZER TODA A LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA FÁBRICA, SALÁRIO R$ 2242,62+ CESTA BÁSICA+ AJUDA DE CUSTO+ PLR, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.

ALMOXARIFE (TEKA)

01 VAGA

ENSINO MÉDIO

MAIOR DE 18, TER HABILIDADE EM EXCEL, RECEBIMENTO DE MERCADORIAS, CONFERÊNCIA E ENTRE OUTRAS ATIVIDADES PERTINENTES AO CARGO, SALÁRIO SERÁ INFORMADO NA ENTREVISTA+ REFEIÇÃO NO LOCAL+ CONVÊNIO MÉDICO E ODONTO+ PREMIAÇÃO E FRETADO.

OPERADOR PRODUÇÃO ( INDUSTRIA)

03 VAGAS

ENSINO MÉDIO

EXPERIENCIA NA PRODUÇÃO, SALARIO R$ 2.083,00 + PLANO MEDICO E ODONTO + CESTA BÁSICA + SEGURO DE VIDA + REFEIÇÃO NO LOCAL, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA

JARDINEIRO

15 VAGAS

FUNDAMENTAL

EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, PREPARAR, CONSERVAR E LIMPAR JARDINS, SALÁRIO R$ 1716,00+ VALE REFEIÇÃO+ CESTA BÁSICA+ TRANSPORTE, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA, COSMÓPOLIS E ENG. COELHO.

TÉCNICO MECÂNICO DE MANUTENÇÃO

01 VAGA

TÉCNICO

EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, REALIZAR MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, SALÁRIO R$ 3000,00 À R$ 6000,00 DEPENDENDO DA EXPERIENCIA+ CESTA BÁSICA+ AJUDA DE CUSTO+ PLR, HORÁRIO DE TRABALHO DAS 13:40 ÀS 22:00HS DE SEGUNDA À SÁBADO.

AUXILIAR DE MONTAGEM

10 VAGAS

FUNDAMENTAL

EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO, DISPONIBILIDADE PARA VIAGENS E PARA DORMIR NO LOCAL DE TRABALHO, SALÁRIO R$ 1900,00 + R$ 320,00 DE INSALUBRIDADE+ FRETADO+ ALIMENTAÇÃO + VALE ASSIDUIDADE APÓS 3 MESES + MORADIA.

AUXILIAR DE LABORATÓRIO BIOFÁBRICA

02 VAGAS

ENSINO MÉDIO

EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO, AUXILIAR NA PRODUÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS EM LABORATÓRIO, SALÁRIO R$ 2020,00 + CESTA BÁSICA, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.

SERVIÇOS GERAIS

02 VAGAS

FUNDAMENTAL

ATUAR NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO AMBIENTE, 1° TURNO DAS 08:00 AS 16:20HS 2° TURNO DAS 15:00 AS 23:20HS, SALARIO R$ 1.800 APOS A EXPERIENCIA , SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA

AUXILIAR DE COZINHA

( RESTAURANTE)

02 VAGAS

FUNDAMENTAL

EXPERIENCIA, ATUAR NO PREPARO DE ALIMENTOS, SALARIO R$ 1.880,00 APOS A EXPERIENCIA, 1° TURNO DAS 08:00 AS 16:20HS 2° TURNO DAS 15:00 AS 23:20HS, SALARIO R$ 1.800 APOS A EXPERIENCIA , SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA

AJUDANTE DE ACABAMENTO

01 VAGA

FUNDAMENTAL

EXPERIENCIA EM CARPINTARIA, AUXILIAR NA ARMAÇÃO DE FERRAGEM/CONCRETAGEM, INSTALAR E MONTAR ESTRUTURA DE MADEIRA/CAIXARIA, LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE PROJETO, SALARIO NÃO FOI DIVULGADO PELA EMPRESA + TRANSPORTE + CARTÃO ALIMENTAÇÃO R$ 450,00 + CAFE DA MANHÃ + CONVENIO ODONTO APOS EFETIVAÇÃO

SERRALHEIRO

01 VAGA

FUNDAMENTAL

EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, CONHECIMENTO EM LEITURA DE PROJETO, CONHECIMENTO EM SOLDA MIG E ELETRODO, CURSOS DO SENAI SERÁ UM DIFERENCIAL, SALARIO R$ 2.908,11 + TRANSPORTE + CARTÃO ALIMENTAÇÃO R$ 450,00 + CAFE DA MANHÃ + CONVENIO ODONTO APOS EFETIVAÇÃO

MECÂNICO MANUTENÇÃO

03 VAGAS

FUNDAMENTAL

EXPERIENCIA EM MECÂNICA DE HIDRÁULICA, ELÉTRICA E PNEUMÁTICA, SALARIO R$ 2.500,00 A R$ 3.500,00, DEPENDE DA EXPERIENCIA + PLANO DE SAÚDE E ODONTO + VALE TRANSPORTE +VALE ALIMENTAÇÃO

AJUDANTE GERAL (JARDINAGEM)

02 VAGAS

FUNDAMENTAL

MAIOR DE 18,SALARIO R$ 1559,59 + INSALUBRIDADE + VALE ALIMENTAÇÃO + TICKET REFEIÇÃO POR DIA TRABALHADO + BÔNUS DE ASSIDUIDADE

OPERADOR MAQUINA ROÇADEIRA

02 VAGAS

FUNDAMENTAL

EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, SALARIO R$ 1.596,75 + INSALUBRIDADE + VALE ALIMENTAÇÃO + TICKET REFEIÇÃO POR DIA TRABALHADO + BÔNUS DE ASSIDUIDADE

TRABALHADOR RURAL

03 VAGAS

FUNDAMENTAL

MAIOR DE 18PLANTIO, ESPAÇAMENTO. COLHEITA, E OUTROS, SALARIO R$ 1.840,00 + VALE ALIMENTAÇÃO VINCULADO A PRESENÇA R$ 150,00 +TRANSPORTE + SEGURO DE VIDA, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA

MAGAREFE

10 VAGAS

FUNDAMENTAL

MAIOR 18,FRIGORÍFICO, SALARIO R$ 1.691,57 + CAFÉ DA MANHÃ + FRETADO + PLR + CESTA BÁSICA, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA

AUXILIAR DE PRODUÇÃO

10 VAGAS

FUNDAMENTAL

EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, SALARIO R$ 2.186,28+FRETADO + VALE ALIMENTAÇÃO + INSALUBRIDADE, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA

AUXILIAR DE LABORATÓRIO

INDUSTRIAL

02 VAGAS

TÉCNICO EM QUÍMICA OU

CORRELATAS

EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, SALARIO R$ 2.186,28 + FRETADO + VALE ALIMENTAÇÃO + INSALUBRIDADE, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA

AUXILIAR DE PRODUÇÃO

08 VAGAS

ENSINO MÉDIO

VAGA TEMPORÁRIA COM POSSIBILIDADE DE EFETIVAÇÃO, MAIOR DE 18, SALARIO R$ 2.224,13 + FRETADO + REFEIÇÃO NO LOCAL E SEGURO DE VIDA, ESCALA 6X2, 1° TURNO 06:00 AS 14:20HS 2° TURNO 14:20HS AS 22:40HS 3° TURNO 22:40 AS 06:40HS