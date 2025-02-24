VAGAS PAT – 24/02/2025
FUNÇÃO
ESCOLARIDADE
REQUISITOS
ESTAGIÁRIO
16 A 17 ANOS
01 VAGA
CURSANDO ENSINO MÉDIO
ATENDER PACIENTE CADASTRANDO OS DADOS NO SISTEMA DO LABORATÓRIO, HORÁRIO DE TRABALHO DAS 7:00HS AS 12:00HS DE
SEGUNDA A SEXTA E AOS SÁBADOS DAS 7:00HS AS 10:00HS, SALARIO R$ 800,00 REAIS SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA
FARMACÊUTICO
01 VAGA
SUPERIOR
EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO, CRF ATIVO, SALARIO R$ 4.455,00 + COMISSÕES DE VENDAS + CONVENIO FARMÁCIA, HORÁRIO DE TRABALHO DAS 14:40HS AS 23:00HS
VENDEDOR EXTERNO
10 VAGAS
ENSINO MÉDIO
RESPONSÁVEL PELA PROSPECÇÃO, APRESENTAÇÃO DO CARTÃO DE TODOS, SALARIO R$ 1.518,00 APOS EXPERIENCIA R$ 1.738,87 + AJUDA DE CUSTO R$ 80,00 + CESTA BÁSICA R$ 150,00, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA
PRIMEIRO EMPREGO
15 VAGAS
ENSINO MÉDIO
EMPRESA ALIMENTÍCIA, HORÁRIO DE TRABALHO SEGUNDO TURNO
ESCALA 6X2 14:20 AS 22:40HS, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA
OPERADOR DE EMPILHADEIRA
04 VAGAS
ENSINO MÉDIO
EXPERIENCIA COMPROVADA, CURSO NR11, CNH B, POSSUIR VEICULO, DISPONIBILIDADE PARA O SEGUNDO TURNO DE SEGUNDA A SÁBADO DAS 14:20 AS 23:10HS SALARIO R$ 2.052,60 + AJUDA DE CUSTO COMBUSTÍVEL + VALE REFEIÇÃO R$ 1.015,00, LOCAL DE TRABALHO: PAULÍNIA
MOTORISTA ENTREGADOR
03 VAGAS
ENSINO MÉDIO
EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, FAZER ENTREGA DE REFRIGERADORES, SALARIO R$ 2.205,00 +VALE REFEIÇÃO R$ 34,12 DIA TRABALHADO +
VALE ALIMENTAÇÃO R$ 220,00 + VALE TRANSPORTE R$ 400,00 EM CARTÃO BENEFICIO, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA
AÇOUGUEIRO
01 VAGA
FUNDAMENTAL
EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, CNH A/B, POSSUIR VEICULO,
SALARIO R$ 2.350,00 + R$ 250,00, HORÁRIO DE TRABALHO DAS 10:00HS ÀS 19:20HS, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA
SERVIÇOS GERAIS
02 VAGAS
FUNDAMENTAL
MAIOR DE 18, ATUAR NO ATENDIMENTO A CLIENTES, SALARIO R$ 1.615,95 + REFEIÇÃO NO LOCAL + VALE TRANSPORTE + CESTA BÁSICA + PLANO MEDICO E ODONTO, 1° TURNO 08:00 AS 16:20 OU 2° TURNO 15:00 AS 23:20
COSTUREIRA
05 VAGAS
FUNDAMENTAL
EXPERIENCIA EM MAQUINAS RETA, OVERLOQUE, SALARIO R$ 2.553,00 + VALE ALIMENTAÇÃO R$ 280,00 + FRETADO + REFEIÇÃO NO LOCAL + CONVENIO MÉDIO E ODONTO + PLR, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA
GARÇOM
02 VAGAS
FUNDAMENTAL
MAIOR DE 18, ATUAR NO ATENDIMENTO A CLIENTES, SALARIO R$ 1.615,95 + REFEIÇÃO NO LOCAL + VALE TRANSPORTE + CESTA BÁSICA + PLANO MEDICO E ODONTO, 1° TURNO 08:00 AS 16:20 OU 2° TURNO 15:00 AS
23:20HS
COZINHEIRA
02 VAGAS
FUNDAMENTAL
EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, HORÁRIO DE TRABALHO DAS 08:00 AS 16:00HS, SALARIO R$ 2.800,00 + GORJETA R$ 160,00 + CESTA BÁSICA R$ 140,00 + COMISSÃO + VALE TRANSPORTE
COLETOR DE LIXO DOMICILIAR
09 VAGAS
FUNDAMENTAL
MAIOR DE 18, SALARIO R$ 1.634,50 + 40% INSALUBRIDADE
+ ASSISTÊNCIA MEDICA E ODONTO + GYMPASS + TRANSPORTE 6%, HORÁRIO DE TRABALHO DIURNO E NOTURNO.
AJUDANTE DE PEDREIRO
02 VAGAS
FUNDAMENTAL
EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, SALARIO R$ 1.900,00 + R$ 320,00 DE
INSALUBRIDADE + FRETADO + ALIMENTAÇÃO, APOS 3 MESES VALE ASSIDUIDADE
MEIO OFICIAL ELETRICISTA
MANUTENÇÃO
01 VAGA
ENSINO MÉDIO
EXPERIENCIA, AUXILIAR O ELETRICISTA NAS ATIVIDADES
NTRE OUTROS, CNH B, DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO,SALARIO R$ 2.267,65 + TRANSPORTE + ALIMENTAÇÃO + SEGURO DE VIDA + TOTAL PASS.
OFICIAL DE MANUTENÇÃO
02 VAGAS
ENSINO MÉDIO
EXPERIENCIA, REALIZAR REPAROS E LIMPEZA DE PAINÉIS SOLARES, REALIZAR LIMPEZA DA VEGETAÇÃO AO REDOR DA USINA FOTOVOLTÁTICA, REPAROS HIDRÁULICOS ENTRE OUTROS, CNH B, DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO,SALARIO R$ 2.700,00 + TRANSPORTE + ALIMENTAÇÃO + SEGURO DE VIDA + TOTAL PASS.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO
FABRICA DE RAÇÃO
01 VAGA
FUNDAMENTAL
MAIOR DE 18, SALARIO R$ 2.035,89 + CESTA ALIMENTAÇÃO + SEGURO DE VIDA + VALE TRANSPORTE,SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA
AUXILIAR MONTAGEM
ESTUFAS AGRÍCOLAS
12 VAGAS
FUNDAMENTAL
EXPERIENCIA EM MONTAGEM DE ESTUFAS, SALARIO R$ 1.900,00 +
R$ 320,00 DE INSALUBRIDADE + FRETADO+MORADIA + ALIMENTAÇÃO, APOS 3 MESES VALE ASSIDUIDADE, SOMENTE
MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA
AJUDANTE DE COZINHA
02 VAGAS
FUNDAMENTAL
EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, HORÁRIO DE TRABALHO DAS 08:00 AS 16:00HS, SALARIO R$ 2.100,00 + GORJETA R$ 160,00 + CESTA BÁSICA R$ 140,00 + COMISSÃO + VALE TRANSPORTE
JOVEM APRENDIZ
02 VAGAS
ENSINO MÉDIO
MAIOR DE 18, APOIO E ATENDIMENTO AO PUBLICO E EM TODA ÁREA ADMINISTRATIVA, CONHECIMENTO EM INFORMÁTICA, SALARIO R$ 1.118,92 + TICKET REFEIÇÃO R$ 19,87 POR DIA + TICKET ALIMENTAÇÃO R$ 156,92 + VALE TRANSPORTE, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA
AUXILIAR DE PRODUÇÃO 1
40 VAGAS
FUNDAMENTAL
MAIOR DE 18, AUXILIAR GERAL NA ESTUFA, SALARIO R$ 2.034,34 + TRANSPORTE + CARTÃO ALIMENTAÇÃO R$ 250,00 + CAFE DA MANHÃ + PREMIO R$ 250,00 SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA
ESTAGIÁRIO
01 VAGA
CURSANDO SUPERIOR
ADMINISTRAÇÃO
HORÁRIO DE TRABALHO DAS 10:00 AS 18:00 HS, SALARIO R$ 1.300,00 + FRETADO, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA
OFICIAL SERVIÇOS DIVERSOS
01 VAGA
FUNDAMENTAL
MAIOR DE 18, RECEBER E DESTINAR EMBALAGENS VAZIAS, SALARIO R$ 2.375,00 + PLANO SAÚDE E ODONTO + ALIMENTAÇÃO R$ 638,00 + AUXILIO TRANSPORTE
OPERADOR DE CAIXA
08 VAGAS
ENSINO MÉDIO
EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO, CAIXA E CREDIÁRIO, SALÁRIO R$ 2198,99+ VALE TRANSPORTE E PLANO DE CARREIRA, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA
LÍDER COMERCIAL
01 VAGA
ENSINO MÉDIO
EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, SALÁRIO R$ 2765,10+ VALE TRANSPORTE E PLANO DE CARREIRA, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA
ASSISTENTE DE PREVENÇÃO E PERDAS
01 VAGA
ENSINO MÉDIO
EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, SALÁRIO R$ 2370,08 + VALE TRANSPORTE E PLANO DE CARREIRA, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA
PROMOTOR DE CARTÃO
03 VAGAS
ENSINO MÉDIO
EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, SALÁRIO R$ 1975,07 + VALE TRANSPORTE E PLANO DE CARREIRA, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA
OPERADOR DE LOJA
04 VAGAS
ENSINO MÉDIO
EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, SALÁRIO R$ 1975,07 + VALE TRANSPORTE E PLANO DE CARREIRA, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA
ASSESSOR DE MERCHANDISING
01 VAGA
ENSINO MÉDIO
EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, SALÁRIO R$ 2370,08 + VALE TRANSPORTE E PLANO DE CARREIRA, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA
PROMOTOR DE VENDAS
01 VAGA
ENSINO MÉDIO
EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, SALÁRIO R$ 1975,07 + VALE TRANSPORTE E PLANO DE CARREIRA, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA
VENDEDOR
05 VAGAS
ENSINO MÉDIO
EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, SALÁRIO R$ 1975,07 + VALE TRANSPORTE E PLANO DE CARREIRA, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
(LOJA)
01 VAGA
FUNDAMENTAL
EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, SALÁRIO R$ 1605,54 + VALE TRANSPORTE E PLANO DE CARREIRA, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA
ANALISTA DE LOGÍSTICA
01 VAGA
SUPERIOR ADMINISTRAÇÃO
ENGENHARIA DA PRODUÇÃO
TECNÓLOGO EM LOGÍSTICA
EXPERIENCIA EM NEGOCIAÇÃO DE FRETES PARA EXPEDIÇÃO, PACOTE OFFICE AVANÇADO, EMPRESA NÃO DIVULGOU O SALARIO, VALE TRANSPORTE, CONVENIO MEDICO E ODONTO,REFEIÇÃO NO LOCAL, VALE ALIMENTAÇÃO, SEGURO DE VIDA, CONVENIO FARMÁCIA E COM FACULDADES, PLR
MONTADOR MECÂNICO
01 VAGA
ENSINO MÉDIO
EXPERIENCIA COM MONTAGEM DE MAQUINAS DE REFRIGERAÇÃO, CÂMARAS FRIAS,COMPRESSORES, TUBULAÇÕES, FAZER PEQUENAS SOLDAS, CONHECIMENTO EM LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE DESENHO TÉCNICO, TRABALHAR EM PAULÍNIA, EMPRESA NÃO DIVULGA O SALARIO, VALE TRANSPORTE, CONVENIO MEDICO E ODONTO, REFEIÇÃO NO LOCAL, VALE ALIMENTAÇÃO, SEGURO DE VIDA, CONVENIO FARMÁCIA E COM FACULDADES, PLR
MONTADOR ELÉTRICO
01 VAGA
ENSINO MÉDIO
EXPERIENCIA COM MONTAGEM DE QUADROS ELÉTRICO DE EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO, CONHECIMENTO EM LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE DESENHO TÉCNICO POSSUIR CURSO NR10, EMPRESA NÃO DIVULGOU O SALARIO, VALE TRANSPORTE, CONVENIO MEDICO E ODONTO,REFEIÇÃO NO LOCAL, VALE ALIMENTAÇÃO, SEGURO DE VIDA, CONVENIO FARMÁCIA E COM FACULDADES, PLR
AUXILIAR FISCAL
01 VAGA
ENSINO MÉDIO
EXPERIÊNCIA NA ÁREA FISCAL E ROTINA DO DEPARTAMENTO, SALÁRIO R$ 1949,00+ VALE ALIMENTAÇÃO DE R$ 29,00 POR DIA+ DAY OFF ANIVERSÁRIO+ GINÁSTICA LABORAL+ GYMPASS + PLANO ODONTOLÓGICO E UNIMED + FARMÁCIA, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.
AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL
01 VAGA
ENSINO MÉDIO
EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, PRESTAR SUPORTE PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES BUROCRÁTICAS DO SETOR, FOLHA DE PAGAMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS, CONTROLE DE FÉRIAS E LICENÇAS, SALÁRIO R$ 1949,00 + VALE ALIMENTAÇÃO DE R$ 29,00 POR DIA+ DAY OFF ANIVERSÁRIO+ GINÁSTICA LABORAL+ GYMPASS+ PLANO ODONTOLÓGICO E UNIMED+ FARMÁCIA, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.
AUXILIAR DE LIMPEZA (FÁBRICA)
02 VAGAS
ENSINO MÉDIO COMPLETO
OU CURSANDO
MAIOR DE 18,HORÁRIO DE TRABALHO DAS 13:40 ÀS 22:00HS DE SEGUNDA Á SÁBADO, FAZER TODA A LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA FÁBRICA, SALÁRIO R$ 2242,62+ CESTA BÁSICA+ AJUDA DE CUSTO+ PLR, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.
ALMOXARIFE (TEKA)
01 VAGA
ENSINO MÉDIO
MAIOR DE 18, TER HABILIDADE EM EXCEL, RECEBIMENTO DE MERCADORIAS, CONFERÊNCIA E ENTRE OUTRAS ATIVIDADES PERTINENTES AO CARGO, SALÁRIO SERÁ INFORMADO NA ENTREVISTA+ REFEIÇÃO NO LOCAL+ CONVÊNIO MÉDICO E ODONTO+ PREMIAÇÃO E FRETADO.
OPERADOR PRODUÇÃO ( INDUSTRIA)
03 VAGAS
ENSINO MÉDIO
EXPERIENCIA NA PRODUÇÃO, SALARIO R$ 2.083,00 + PLANO MEDICO E ODONTO + CESTA BÁSICA + SEGURO DE VIDA + REFEIÇÃO NO LOCAL, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA
JARDINEIRO
15 VAGAS
FUNDAMENTAL
EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, PREPARAR, CONSERVAR E LIMPAR JARDINS, SALÁRIO R$ 1716,00+ VALE REFEIÇÃO+ CESTA BÁSICA+ TRANSPORTE, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA, COSMÓPOLIS E ENG. COELHO.
TÉCNICO MECÂNICO DE MANUTENÇÃO
01 VAGA
TÉCNICO
EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, REALIZAR MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, SALÁRIO R$ 3000,00 À R$ 6000,00 DEPENDENDO DA EXPERIENCIA+ CESTA BÁSICA+ AJUDA DE CUSTO+ PLR, HORÁRIO DE TRABALHO DAS 13:40 ÀS 22:00HS DE SEGUNDA À SÁBADO.
AUXILIAR DE MONTAGEM
10 VAGAS
FUNDAMENTAL
EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO, DISPONIBILIDADE PARA VIAGENS E PARA DORMIR NO LOCAL DE TRABALHO, SALÁRIO R$ 1900,00 + R$ 320,00 DE INSALUBRIDADE+ FRETADO+ ALIMENTAÇÃO + VALE ASSIDUIDADE APÓS 3 MESES + MORADIA.
AUXILIAR DE LABORATÓRIO BIOFÁBRICA
02 VAGAS
ENSINO MÉDIO
EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO, AUXILIAR NA PRODUÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS EM LABORATÓRIO, SALÁRIO R$ 2020,00 + CESTA BÁSICA, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.
SERVIÇOS GERAIS
02 VAGAS
FUNDAMENTAL
ATUAR NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO AMBIENTE, 1° TURNO DAS 08:00 AS 16:20HS 2° TURNO DAS 15:00 AS 23:20HS, SALARIO R$ 1.800 APOS A EXPERIENCIA , SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA
AUXILIAR DE COZINHA
( RESTAURANTE)
02 VAGAS
FUNDAMENTAL
EXPERIENCIA, ATUAR NO PREPARO DE ALIMENTOS, SALARIO R$ 1.880,00 APOS A EXPERIENCIA, 1° TURNO DAS 08:00 AS 16:20HS 2° TURNO DAS 15:00 AS 23:20HS, SALARIO R$ 1.800 APOS A EXPERIENCIA , SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA
AJUDANTE DE ACABAMENTO
01 VAGA
FUNDAMENTAL
EXPERIENCIA EM CARPINTARIA, AUXILIAR NA ARMAÇÃO DE FERRAGEM/CONCRETAGEM, INSTALAR E MONTAR ESTRUTURA DE MADEIRA/CAIXARIA, LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE PROJETO, SALARIO NÃO FOI DIVULGADO PELA EMPRESA + TRANSPORTE + CARTÃO ALIMENTAÇÃO R$ 450,00 + CAFE DA MANHÃ + CONVENIO ODONTO APOS EFETIVAÇÃO
SERRALHEIRO
01 VAGA
FUNDAMENTAL
EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, CONHECIMENTO EM LEITURA DE PROJETO, CONHECIMENTO EM SOLDA MIG E ELETRODO, CURSOS DO SENAI SERÁ UM DIFERENCIAL, SALARIO R$ 2.908,11 + TRANSPORTE + CARTÃO ALIMENTAÇÃO R$ 450,00 + CAFE DA MANHÃ + CONVENIO ODONTO APOS EFETIVAÇÃO
MECÂNICO MANUTENÇÃO
03 VAGAS
FUNDAMENTAL
EXPERIENCIA EM MECÂNICA DE HIDRÁULICA, ELÉTRICA E PNEUMÁTICA, SALARIO R$ 2.500,00 A R$ 3.500,00, DEPENDE DA EXPERIENCIA + PLANO DE SAÚDE E ODONTO + VALE TRANSPORTE +VALE ALIMENTAÇÃO
AJUDANTE GERAL (JARDINAGEM)
02 VAGAS
FUNDAMENTAL
MAIOR DE 18,SALARIO R$ 1559,59 + INSALUBRIDADE + VALE ALIMENTAÇÃO + TICKET REFEIÇÃO POR DIA TRABALHADO + BÔNUS DE ASSIDUIDADE
OPERADOR MAQUINA ROÇADEIRA
02 VAGAS
FUNDAMENTAL
EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, SALARIO R$ 1.596,75 + INSALUBRIDADE + VALE ALIMENTAÇÃO + TICKET REFEIÇÃO POR DIA TRABALHADO + BÔNUS DE ASSIDUIDADE
TRABALHADOR RURAL
03 VAGAS
FUNDAMENTAL
MAIOR DE 18PLANTIO, ESPAÇAMENTO. COLHEITA, E OUTROS, SALARIO R$ 1.840,00 + VALE ALIMENTAÇÃO VINCULADO A PRESENÇA R$ 150,00 +TRANSPORTE + SEGURO DE VIDA, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA
MAGAREFE
10 VAGAS
FUNDAMENTAL
MAIOR 18,FRIGORÍFICO, SALARIO R$ 1.691,57 + CAFÉ DA MANHÃ + FRETADO + PLR + CESTA BÁSICA, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA
AUXILIAR DE PRODUÇÃO
10 VAGAS
FUNDAMENTAL
EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, SALARIO R$ 2.186,28+FRETADO + VALE ALIMENTAÇÃO + INSALUBRIDADE, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA
AUXILIAR DE LABORATÓRIO
INDUSTRIAL
02 VAGAS
TÉCNICO EM QUÍMICA OU
CORRELATAS
EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, SALARIO R$ 2.186,28 + FRETADO + VALE ALIMENTAÇÃO + INSALUBRIDADE, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA
AUXILIAR DE PRODUÇÃO
08 VAGAS
ENSINO MÉDIO
VAGA TEMPORÁRIA COM POSSIBILIDADE DE EFETIVAÇÃO, MAIOR DE 18, SALARIO R$ 2.224,13 + FRETADO + REFEIÇÃO NO LOCAL E SEGURO DE VIDA, ESCALA 6X2, 1° TURNO 06:00 AS 14:20HS 2° TURNO 14:20HS AS 22:40HS 3° TURNO 22:40 AS 06:40HS