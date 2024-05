Vai fazer o Enem 2024? Inscrições já estão abertas

Interessados podem confirmar a adesão até o dia 7 de junho. Moradores do Rio Grande do Sul terão isenção na taxa e prazo extra para se inscrever

As provas serão aplicadas em todo o país nos dias 3 e 10 de novembro.

Estão abertas a partir desta segunda-feira, 27 de maio, as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O prazo segue até 7 de junho, e a adesão deve ser feita a partir das Página do Participante no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). As provas serão aplicadas em todo o país nos dias 3 e 10 de novembro.

Para os moradores do Rio Grande do Sul, o cronograma de inscrições será estendido e divulgado em breve pelo Inep. Porém, quem morar no estado e desejar, pode realizar a inscrição a partir de hoje normalmente. Os gaúchos também terão isenção da taxa de inscrição, inclusive nos casos de justificativa de ausência reprovada na edição de 2023.

“Se você já concluiu ou está concluindo o ensino médio neste ano, não perca a chance. Você pode se inscrever até 7 de junho. Para o Rio Grande do Sul, em breve vamos divulgar um cronograma específico, para que todos tenham a oportunidade de fazer a prova”, afirmou o ministro da Educação, Camilo Santana, em postagem na rede social X.

INSCRIÇÃO — Para realizar a inscrição o interessado deve acessar a Página do Participante com o login do Gov.br. Quem não lembrar da senha, a recuperação pode ser feita por meio da própria plataforma. A página para enviar os dados é intuitiva e didática. Nela, o candidato preenche, conforme solicitação, dados como CPF, data de nascimento, estado civil, nacionalidade e cor/raça, entre outros. O participante também deve responder se precisa de algum tipo de recurso de acessibilidade para os dois dias de prova.

Durante o preenchimento das informações, o candidato escolhe Inglês ou Espanhol para a prova de língua estrangeira. Além de colocar o endereço atualizado, o participante deve escolher o estado e o município para fazer as provas do Enem, que poderão ser alterados apenas durante o período de inscrições.

A página conta com o Cronograma do Enem 2024, com todas as datas. Há também orientações e respostas às dúvidas frequentes, além de tutoriais em vídeos, inclusive para as inscrições em Libras. O prazo das inscrições também vale para os pedidos de atendimento especializado e tratamento por nome social.

No site, é possível acessar o resultado do recurso sobre a isenção da taxa de inscrição e também os resultados sobre as justificativas de ausência na edição anterior. Quem era isento da taxa no Enem 2023 e não compareceu aos dois dias de prova, precisava justificar a falta para poder participar da edição de 2024 gratuitamente.

ATENÇÃO – O Inep explica que a aprovação da isenção da taxa ou da justificativa de ausência na edição de 2023 não significa que a inscrição para o Enem 2024 foi realizada automaticamente. É necessário se inscrever no exame novamente para participar.

TAXA — Após a inscrição, os candidatos devem pagar a taxa de R$ 85, por meio de boleto gerado pelo próprio site. Todos que não são isentos devem realizar o pagamento até o dia 12 de junho, através do boleto gerado na Página do Participante, Pix, cartão de crédito, débito em conta corrente ou poupança, a depender do banco. Para pagar por Pix, basta acessar o QR Code que consta no boleto. A inscrição só será confirmada após o pagamento da taxa.

NOME SOCIAL – De acordo com o Inep, para o nome social não será necessário enviar documentos comprobatórios para o nome social no momento da inscrição. Travestis, transexuais ou transgêneros receberão esse tratamento automaticamente, de acordo com os dados cadastrados na Receita Federal. Antes de se inscrever, o participante deverá verificar as informações pessoais junto à Receita e, se necessário, atualizar as informações.

‏‎

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República