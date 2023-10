Valentina: A luta contra a esquizencefalia e a busca por um futuro com qualidade de vida

Reportagem: Susi Baião

Valentina, moradora de Jaguariúna, é uma criança corajosa de apenas 5 anos, que enfrenta uma batalha difícil desde o primeiro ano de vida.

Diagnosticada com esquizencefalia, uma forma de paralisia cerebral, sua jornada tem sido marcada por desafios físicos que a impedem de andar e correr como outras crianças de sua idade.

No entanto, sua família e amigos estão se unindo em uma emocionante campanha para arrecadar fundos e custear as cirurgias necessárias, juntamente com fisioterapias intensivas, com o potencial de melhorar significativamente sua qualidade de vida.

Valentina enfrentou a esquizencefalia com uma força e determinação que inspiram a todos ao seu redor. Agora, sua família está em uma corrida contra o tempo para ajudá-la a alcançar uma vida mais saudável e feliz.

O custo da cirurgia e do tratamento de fisioterapia é estimado em cerca de 90 mil reais, uma quantia significativa que é um obstáculo importante a ser superado.

A cirurgia de Valentina está agendada para o dia 25 de novembro de 2023, e será realizada no Hospital Vera Cruz, em Campinas. Este é um passo crucial para a pequena guerreira, mas não é o único.

Valentina também precisará de um extenso programa de terapias diárias para alcançar seu potencial máximo.

As terapias que farão parte do processo de recuperação de Valentina incluem:

1. Terapia Ocupacional: Essa terapia se concentra em ajudar Valentina a desenvolver habilidades para realizar tarefas diárias, promovendo sua independência.

2. Fisioterapia: A fisioterapia desempenha um papel fundamental na reabilitação de Valentina. Ela ajudará a fortalecer seus músculos, melhorar seu equilíbrio e mobilidade.

3. Fonoaudiologia: A fonoaudiologia auxiliará Valentina a desenvolver suas habilidades de comunicação, incluindo fala, linguagem e deglutição.

4. Equoterapia: Uma forma terapêutica que utiliza interações com cavalos para melhorar a força, o equilíbrio e a coordenação.

5. Natação: A natação é uma atividade que ajuda no fortalecimento dos músculos e na melhoria da resistência física.

A jornada de Valentina é um testemunho de amor, coragem e esperança. Sua família e amigos estão trabalhando incansavelmente para garantir que ela tenha todas as oportunidades para um futuro melhor.

A campanha de arrecadação visa angariar os fundos necessários para cobrir as despesas médicas e terapêuticas, permitindo que Valentina alcance seu potencial e desfrute de uma infância plena.

Você também pode fazer parte dessa causa. Contribua para a campanha e ajude Valentina a dar seus primeiros passos em direção a uma vida mais ativa e saudável. Cada doação é um gesto de apoio a essa jovem guerreira e sua família, que sonham com um futuro cheio de possibilidades.

A solidariedade e compaixão de todos podem fazer a diferença na vida de Valentina. Juntos, podemos ajudá-la a superar os desafios da esquizencefalia e criar um amanhã mais brilhante para essa incrível criança.

Você também pode contribuir via Pix usando a chave: 4127277@vakinha.com.br

Acesse o site da campanha, participe e faça parte da jornada de Valentina em direção a uma vida plena e feliz.