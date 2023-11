Válvula de retenção: como uma solução simples pode contribuir para o meio ambiente e a nossa saúde

Pequenas melhorias em nossas residências podem ser fundamentais para evitar grandes transtornos. Uma dessas melhorias é a instalação da válvula de retenção de esgoto, um dispositivo simples e eficaz que deve ser acoplado na caixa de inspeção e que atua no bloqueio de possíveis retornos de resíduos para dentro do imóvel. Ela impede também a entrada de animais peçonhentos pela tubulação.

Vale lembrar que a caixa de inspeção é uma parte fundamental do sistema coletor de esgoto. Instalada na calçada do imóvel, ela deve permanecer sempre deslacrada para a vistoria de interligações pela concessionária Águas de Holambra.

E, para garantir que a válvula de retenção de esgoto cumpra a sua função – liberar a passagem do esgoto da residência em segurança – esta ferramenta deve ser instalada preferencialmente por um encanador ou instalador hidráulico. É um pequeno investimento que pode ser fundamental para garantir a saúde de nossa família e a preservação do meio ambiente.

Segundo Luciano Fernandes Teles, coordenador de Operações e Serviços da Águas de Holambra, empresa da Aegea Saneamento, a maior do setor privado do país, o mecanismo deve ser instalado de forma que acompanhe a declividade da tubulação interna do imóvel, para facilitar o escoamento do esgoto. “A válvula de retenção possui uma geometria simples e perfeita para garantir o escoamento do esgoto pelas residências, bem como uma tampa que funciona como porta, impedindo que retorne esgoto da rede pública e animais peçonhentos, ratos e baratas, para dentro dos imóveis”, destaca.

Luciano também alerta para a atenção e cuidado necessários com as ligações de água de chuva (pluvial), que não devem ser conectadas à rede coletora de esgoto. “Em dias com precipitações pluviométricas, a rede coletora de esgoto, que não é dimensionada para coleta de águas pluviais, acaba sofrendo com sobrecarga devido às conexões irregulares de água de chuva, danificando esta rede”, afirma.

Portanto, é importante realizar inspeções periódicas e limpezas na caixa de inspeção e na válvula de retenção de sua casa, evitando assim contato com animais e exposição indevida ao esgoto que deve ter só um caminho a partir de nossas casas: as estações de tratamento.