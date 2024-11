Vans do transporte escolar passam por vistoria de segurança

A Secretaria Municipal da Educação realizou nesta terça-feira, 19 de novembro, o processo de vistoria das vans que trabalham no transporte escolar da rede municipal de ensino. A ação, que ocorreu em frente à sede da Pasta, no Parque Cidade Nova, foi feita com todos os prestadores do serviço que atuam no município e que passam duas vezes ao ano pela vistoria.

As vistorias nas vans que atuam com o transporte escolar são obrigatórias para todos os donos de veículos que realizam a ação no município. Sem as vistorias, as vans ficam impedidas de efetuar as atividades.

A ação visa conferir se os veículos estão aptos para transportar os estudantes com segurança e conforto. Com o cumprimento de todas as exigências, a van recebe um selo oficial que confirma a regularidade. Em caso de irregularidade, o motorista tem prazo para se adequar e retomar o processo de vistoria.

“A vistoria das vans já é um procedimento tradicional, visando sobretudo à máxima segurança dos estudantes e dos profissionais envolvidos. Pedimos que os proprietários dos veículos realizem a vistoria, para que evitemos outros transtornos”, explicou o secretário da Educação, Paulo Paliari.