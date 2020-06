Veículo cai no Rio Atibaia após motorista perder o controle da direção

Após perder o controle da direção de um veículo e cair dentro do Rio Atibaia, em Jaguariúna, uma mulher se feriu e precisou ser socorrida, na manhã desta terça feira, 30. O acidente aconteceu próximo a Rodovia Adhemar de Barros – SP- 340.

Segundo informações preliminares a mulher trafegava pelo local, quando perdeu o controle do veículo vindo a colidir contra o guarda corpo da ponte e cair no rio. O automóvel ficou parcialmente encoberto e a mulher dentro do veículo até a chegada do Corpo de Bombeiros, a mesma teve ferimentos leves e foi encaminhada ao hospital para receber cuidados médicos.

O veículo permanece no rio aguardando um guincho para içar o mesmo. As causas do acidente serão investigadas.