Veículo com Adulteração de Sinal é Interceptado em Itapira durante Patrulhamento da PM

Da Redação

No dia 16 de fevereiro, durante um patrulhamento rotineiro pela Rua José Bonifácio, no Centro de Itapira, a Polícia Militar flagrou uma situação suspeita envolvendo a condução de uma motoneta Honda Biz vermelha com placa artesanal. A rápida ação resultou na abordagem do indivíduo em questão.

Após uma minuciosa revista pessoal, identificado como C. M. J., nenhum item ilícito foi encontrado em posse do indivíduo. No entanto, ao realizar uma pesquisa via COPOM, foi constatado que o veículo, uma motoneta Honda/C100 Biz vermelha, possuía registro de baixa permanente por ter sido leiloado.

Diante da irregularidade, o condutor foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Itapira-SP. Na delegacia, o Delegado de Plantão foi informado sobre a situação e decidiu ratificar a voz de prisão conforme po adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

O Boletim de Ocorrência foi registrado e o indivíduo permaneceu sob custódia à disposição da justiça. A ação rápida e eficaz da Polícia Militar de Itapira demonstra o compromisso das autoridades em coibir práticas ilegais e garantir a segurança da população local.