Veículo Dublê é Localizado em Mogi Guaçu Durante Patrulhamento Preventivo

Na manhã de 6 de junho, uma equipe de patrulhamento preventivo e ostensivo da polícia militar de Mogi Guaçu fez uma importante apreensão no Jardim Nossa Senhora das Graças. Com informações prévias sobre um possível veículo dublê, um Hyundai i30, circulando pela cidade, os policiais estavam atentos durante a ronda pela Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves.

Ao avistar o automóvel suspeito, a equipe imediatamente realizou a abordagem. Durante a revista, nada de ilícito foi encontrado com o condutor. No entanto, a inspeção minuciosa nos sinais identificadores do veículo revelou inconsistências. Uma consulta detalhada confirmou que o emplacamento verdadeiro do carro indicava ser um produto de furto ocorrido em São Paulo, no bairro São Miguel Paulista, em 5 de abril de 2024.

O condutor, identificado como E., informou que havia adquirido o veículo há cerca de 10 dias de um vendedor de carros pela internet e apresentou as documentações relativas à compra. Apesar da aparente legalidade dos documentos, as circunstâncias levantaram suspeitas suficientes para que a ocorrência fosse levada à Central de Polícia Judiciária.

O delegado recebeu o caso, elaborou o Boletim de Ocorrência Policial (BOPC) e ordenou a apreensão do veículo para posterior restituição ao proprietário legítimo. E. foi ouvido e, em seguida, liberado, uma vez que as investigações sobre a origem do carro ainda estão em andamento.

Este incidente ressalta a importância do trabalho diligente das forças de segurança em patrulhamentos preventivos, garantindo a recuperação de bens furtados e a manutenção da ordem pública em Mogi Guaçu. A polícia continua as investigações para localizar o vendedor do carro e esclarecer todos os detalhes relacionados a esse caso de veículo dublê.