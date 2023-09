Veículo Localizado – Recuperação de Motocicleta Furtada em Jaguariúna

Da Redação

Foto Divulgação PM

Em mais um ato de vigilância e prontidão, a equipe da Polícia Militar, destacada no 26° Batalhão da Polícia Militar, 2° Companhia do 1° Pelotão, contribuiu com sucesso a recuperação de uma motocicleta no dia 28 de setembro de 2023, às 11h13 , na Rua Hilda Dal Bó, localizada na cidade de Jaguariúna.

A missão ganhou importância devido ao histórico da região, que é conhecido como uma rota de fuga utilizada por criminosos para esconder veículos provenientes de atividades ilícitas. Durante o patrulhamento, a equipe se deparou com uma situação suspeita nas proximidades da Hípica local.

Ao entrar em uma mata coberta por vegetação, os policiais identificaram uma motocicleta Honda CB Twister 250, que havia sido reportada como furtada em 27 de agosto de 2023. De imediato, a equipe entrou em ação, tomando as medidas necessárias para a recuperação do veículo .

Para garantir a integridade do processo, foi feito contato com o proprietário do veículo, identificado como NL, que poderia comparecer ao local. A equipe fez o procedimento de devolução da motocicleta ao seu legítimo dono, ao mesmo tempo em que orientou NL a seguir para o Distrito Policial, em conformidade com a Resolução 57.

A operação bem sucedida demonstra o comprometimento da Polícia Militar do Estado de São Paulo em combater o crime e devolver bens roubados aos seus proprietários, proporcionando maior segurança e tranquilidade à comunidade local.

A Polícia Militar permanece vigilante e dedicada à manutenção da ordem pública, reafirmando o seu compromisso com a segurança da população.