Vem 1º Arraial das Escolas Municipais de Santo Antônio de Posse

O 1º Arraial das Escolas Municipais de Santo Antônio de Posse! O evento será realizado nos dias 8 e 9 de julho, na Praça Temática, localizada na Rua Irineu Turola, nº 640, no bairro Vila Rica.

O Arraial promete ser um momento de diversão, confraternização e valorização das tradições juninas, com diversas atrações preparadas com carinho por nossos alunos e professores. Teremos shows, barracas de alimentação, brinquedos e apresentação das Danças dos Alunos. Nossos estudantes estão ensaiando com entusiasmo suas danças e estão prontos para encantar a todos com suas apresentações. Venha prestigiar o talento e dedicação dos nossos alunos da rede municipal!

O evento será aberto ao público e contamos com a presença de todos para tornar o 1º Arraial das Escolas Municipais de Santo Antônio de Posse um grande sucesso. Traga sua família e amigos para compartilhar dessa festa tradicional e fortalecer os laços da nossa comunidade.