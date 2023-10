Vem aí a Corridinha Kids

Está Chegando a Corridinha Kids de Engenheiro Coelho! Uma manhã cheia de diversão e saúde para as crianças e adolescentes da nossa cidade.

A Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho, em parceria com a Secretaria de Esporte e Lazer, está com as inscrições abertas para mais uma edição imperdível da Corridinha Kids.

Anote na agenda: O evento está marcado para o domingo, dia 22 de outubro, a partir das 8h da manhã, no Campo São Pedro, bem no centro da cidade.

Para inscrever os pequenos atletas, os pais ou responsáveis podem se dirigir ao Ginásio Poliesportivo Gov. Mário Covas, localizado na R. Benedito Neves de Oliveira, 263-429, Jardim Minas Gerais, ou ligar para o telefone 19-989230818.

A Corridinha Kids é para crianças e adolescentes com idades entre 3 e 14 anos. As provas serão divididas de acordo com a idade e a distância a ser percorrida.

Temos prêmios para os campeões! O primeiro colocado de cada categoria receberá um troféu, e todos os participantes ganharão uma medalha em reconhecimento à sua participação.

As categorias estão divididas entre meninos e meninas da seguinte forma:

3 a 4 anos – 25 metros

5 a 6 anos – 50 metros

7 a 8 anos – 75 metros

9 a 10 anos – 100 metros

11 a 12 anos – 150 metros

13 a 14 anos – 200 metros

Lembre-se, a presença de um pai ou responsável é fundamental no dia da corrida para a participação das crianças.

Vamos fazer dessa manhã um momento incrível para nossos pequenos atletas!

