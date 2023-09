Vem aí mais um Prefeitura em Ação em Santo Antônio de Posse: Mutirão para a Comunidade

Evento promovido pela Prefeitura Municipal e OAB Subseção de Jaguariúna oferece serviços jurídicos e administrativos à população.

No próximo sábado, dia 23 de setembro, a cidade de Santo Antônio de Posse será palco de mais uma edição da “Prefeitura em Ação”, um evento que visa aproximar a administração pública da comunidade e oferecer diversos serviços à população. O mutirão acontecerá na Praça da Igreja Matriz, das 9h às 14h, e é uma iniciativa conjunta da Prefeitura Municipal, da OAB Subseção de Jaguariúna, e conta com o apoio de diversas secretarias e entidades locais.

O evento contará com a presença do Dr. Caio Vicenzotti, Vice-Presidente da OAB Subseção de Jaguariúna. O Dr. Caio estará disponível para realizar o agendamento junto a OAB para quem preencher os requisitos com o convênio entre OAB e Defensoria Pública. Agendamento este que acontecerá após passarem pelo atendimento junto ao projeto da Universidade Mackenzie. Além disso, diversos outros serviços e áreas serão abordados durante o evento.

A Secretaria da Educação e da Saúde estará presente, oferecendo informações sobre programas de vacinação, assistência social, cadastro único e tarifa social, entre outros. A população terá a oportunidade de tirar dúvidas e resolver problemas relacionados à administração e saúde municipal.

Os serviços de saneamento básico, esportes e cultura também serão seletivos, demonstrando o comprometimento da Prefeitura com o bem-estar e o desenvolvimento da comunidade local. O Fundo Social estará presente para oferecer suporte nas áreas de assistência social e programas de inclusão.

A “Prefeitura em Ação” é uma iniciativa que visa fortalecer o relacionamento entre a Prefeitura e a comunidade, proporcionando um espaço onde os cidadãos podem interagir diretamente com os responsáveis pela gestão pública, obter informações importantes e resolver questões de interesse pessoal.

A população de Santo Antônio de Posse está convidada a participar deste evento. Não perca a oportunidade de esclarecer suas dúvidas, obter orientações jurídicas e aproveitar os serviços disponibilizados na “Prefeitura em Ação” no dia 23 de setembro, das 9h às 14h, na Praça da Igreja Matriz.