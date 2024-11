VEM AI O 2º BAR DOS ARTISTAS “BELEZA NEGRA”

A Prefeitura de Mogi Mirim, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, vai realizar o 2º Bar dos Artistas – Beleza Negra, evento com foco no concurso ‘Beleza Negra 2024’. Ele acontece no dia 20 de novembro, a partir das 19h00, no Centro Cultural “Professor Lauro Monteiro de Carvalho e Silva”.

Para participar, é necessário retirar ingresso com antecedência no Centro Cultural. O evento conta com programação diversificada, que tem a intenção de prestigiar a data tão importante, que é o dia da Consciência Negra.

Entrada Gratuita – Ingressos limitados a partir do 8 de novembro de 2024

Programação:

Concurso Beleza Negra – Desfiles

Homenagem Professor Sampaio

Banda Tony e Música

Samba Rock da Estação – Campinas

Grupo Style Dance

Danças Brasileiras com alunos do Centro Cultural

Local: Centro Cultural de Mogi Mirim

O evento tem o apoio de Coletivo Negro de Mogi Mirim, Cultura Beer e Grupo Style Dance.