Vem feat por aí? Gustavo Mioto posta bastidores de videoclipe com Giana

Quando se juntam, os cantores movimentam a web

Giana está a todo vapor com as novidades da carreira. Ao que tudo indica, a cantora está gravando um videoclipe com o amigo Gustavo Mioto. O cantor entregou logo cedo os bastidores da gravação em seus stories, com bom humor: “Bom dia… eu amo acordar cedo assim, xingaremos todos juntos a culpada”, brincou.

Giana e Mioto são amigos de longa data. Nos stories, os dois trocaram interações divertidas, e Mioto ainda soltou um pequeno spoiler do visual de Giana, mostrando a cantora distraída enquanto se preparava para colocar uma peruca.

Ainda não há previsão de estreia, mas a parceria promete.