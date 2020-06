Ventos de até 100 km/h atinge Santa Catarina

Um vento forte e chuva provocaram estragos em Chapecó/SC, e outras cidades da região, nesta terça feira, 30. Os estragos foram grandes, como destelhamentos, quedas de árvores, estruturas de edificações caíram em uma rede de alta tensão bloqueando a pista.

O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil foram acionados para atender a população atingida, até o momento não há o levantamento dos estragos, placas de sinalização foram derrubadas pela força do vento.

Um alerta vermelho foi emitido pela Defesa Civil do estado de Santa Catarina para vendavais. O fenômeno teve início nesta terça-feira (30) e término previsto para quarta-feira (01). Os ventos devem persistir em todo o estado.

Há informações ainda de que as rajadas de ventos atingirão mais de 100 km/h devido à formação de um ciclone extratropical na costa do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.