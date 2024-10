Vera Cruz Hospital completa 81 anos e comemora com a conquista do Angels Awards

Equipe Vera Cruz Hospital com a certificação Angels Awards / Crédito: Matheus Campos

Certificação destaca a instituição, primeira da saúde privada de Campinas a recebê-la, como referência para assistência a pacientes com AVC

Prestes a completar 81 anos de tradição, inovação e dedicação à saúde de Campinas e região (no próximo dia 31), o Vera Cruz Hospital comemora a data com a conquista da certificação Angels Awards, em seu nível mais alto, categoria Diamante. O título é concedido por uma iniciativa internacional da Boehringer Ingelheim aos hospitais e equipes que desenvolvem boas práticas e cultura de monitorização continuada a pacientes em tratamento de Acidente Vascular Cerebral (AVC). O Vera Cruz é o primeiro hospital privado de Campinas a receber a certificação.

“Seguimos rigorosos padrões internacionais, por meio de nossos Centro de AVC e Unidade Neurológica, na assistência ao paciente com a doença, permitindo mais segurança e eficiência nos resultados; ou seja, vidas salvas”, celebra o diretor técnico médico da unidade, Gabriel Redondano. A avaliação possui três categorias: ouro, platina e diamante, cada uma com crescente nível de exigências. “Alcançamos o nível máximo já na primeira avaliação, resultado do esforço e do comprometimento de toda a equipe e da melhoria contínua de nossos processos e capacitação, que resultam em uma assistência ainda mais qualificada aos nossos pacientes”, destaca.

Segundo o Programa Angels, a cada 30 minutos, uma pessoa acometida por um AVC que poderia ter sido salva, morre ou fica com incapacidade permanente por não receber um acolhimento adequado. O objetivo do projeto é a adesão cada vez maior de hospitais no preparo correto para receber, diagnosticar e tratar pacientes com AVC. Atualmente, 2,8 mil hospitais no mundo, sendo 150 no Brasil, participam da iniciativa.

Sobre o Vera Cruz Hospital

Há 80 anos, o Vera Cruz Hospital é reconhecido pela qualidade de seus serviços, capacidade tecnológica, equipe de médicos renomados e por oferecer um atendimento humano que valoriza a vida em primeiro lugar. A unidade dispõe de 166 leitos distribuídos em diferentes unidades de internação, em acomodação individual (apartamento) ou coletiva (dois leitos), UTIs e maternidade, e ainda conta com setores de Quimioterapia, Hemodinâmica, Radiologia (incluindo tomografia, ressonância magnética, densitometria óssea, ultrassonografia e raio x), e laboratório com o selo de qualidade Fleury Medicina e Saúde. Em outubro de 2017, a Hospital Care tornou-se parceira do Vera Cruz. Em quase sete anos, a aliança registra importantes avanços na prestação de serviços gerados por investimentos em inovação e tecnologia, tendo, inclusive, ultrapassado a marca de 2,5 mil cirurgias robóticas, grande diferencial na região e no interior do Brasil. Em médio prazo, o grupo prevê expansão no atendimento com a criação de dois novos prédios erguidos na frente e ao lado do hospital principal, totalizando 17 mil m² de áreas construídas a mais. Há 35 anos, o Vera Cruz criou e mantém a Fundação Roberto Rocha Brito, referência em treinamentos e cursos de saúde na Região Metropolitana de Campinas, tanto para profissionais do setor quanto para leigos, e é uma unidade credenciada da American Heart Association. Em abril de 2021, o Hospital conquistou o Selo de Excelência em Boas Práticas de Segurança para o enfrentamento da Covid-19 pelo Instituto Brasileiro de Excelência em Saúde (IBES) e, em dezembro, foi reacreditado em nível máximo de Excelência em atendimento geral pela Organização Nacional de Acreditação.