Vereador Fabiano Soares promove debate sobre causa animal na Câmara Municipal

A Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra realiza, no dia 20 de maio de 2026, às 19 horas, um importante debate voltado à causa animal. A iniciativa é promovida pelo vereador Fabiano Soares e tem como objetivo ampliar o diálogo sobre proteção animal, conscientização da população e fortalecimento de políticas públicas voltadas ao bem-estar dos animais.

O encontro reunirá representantes da sociedade civil, protetores independentes, especialistas, autoridades e moradores interessados na construção de ações efetivas em defesa dos direitos dos animais e na promoção de uma cidade mais humana e consciente.

Entre os temas que estarão em pauta estão a adoção responsável, o combate aos maus-tratos, a guarda consciente, a importância da educação sobre proteção animal e o desenvolvimento de iniciativas públicas que contribuam para a qualidade de vida dos animais no município.

Segundo o vereador Fabiano Soares, discutir a causa animal é também discutir valores fundamentais para a sociedade. “Falar sobre proteção animal é falar sobre empatia, responsabilidade e respeito à vida. Precisamos fortalecer essa conscientização e construir soluções conjuntas que tragam avanços reais para Holambra”, destaca.

O debate é aberto ao público e reforça o compromisso do Legislativo Municipal com pautas que promovam dignidade, responsabilidade social e bem-estar coletivo.

Serviço

Debate sobre Causa Animal

📅 Data: 20 de maio de 2026

🕖 Horário: 19 horas

📍 Local: Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra