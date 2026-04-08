Vereador Ricardo Rieli Duzzi é eleito primeiro secretário da Câmara de Artur Nogueira

Votação ocorreu na noite desta terça-feira na Sessão ordinaria

Na noite desta terça-feira (07), durante Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Artur Nogueira, o vereador Ricardo Rieli Duzzi (PSDB) foi eleito para o cargo de primeiro secretário da Mesa Diretora para o biênio 2025/2026.

A eleição ocorreu após a saída do então primeiro secretário, vereador Nando do Gás (PSDB), que deixou a função legislativa para assumir a Secretaria Municipal de Cultura.

Com a vacância do cargo, foi realizada nova votação para recomposição da Mesa.

Ricardo Rieli Duzzi apresentou candidatura única e recebeu votação unânime dos parlamentares presentes, demonstrando consenso entre os vereadores quanto ao seu nome para a função.

Em sua manifestação, o novo primeiro secretário agradeceu a confiança dos colegas e destacou o compromisso com a transparência e o bom andamento dos trabalhos legislativos. “Assumo essa responsabilidade com seriedade, buscando contribuir para a organização da Casa e para o fortalecimento do Legislativo municipal”, afirmou.

A função de primeiro secretário é uma das mais importantes da Mesa Diretora, sendo responsável, entre outras atribuições, pela organização administrativa das sessões, leitura de expedientes e apoio direto à presidência da Câmara.