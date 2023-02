Vereador solicita ao DER melhorias no acesso ao distrito de Três Pontes, em Amparo

O vereador Carlos Cazotti (MDB), do município de Amparo, esteve na sede regional do Departamento de Estradas e Rodagem (DER), em Campinas, para solicitar melhorias nas vias e no trevo de acesso ao distrito de Três Pontes.

A visita aconteceu no dia 30 de janeiro, quando o vereador foi recebido pelo diretor da Divisão Regional 1 – DR1, Cleiton de Souza, e seu assessor Valdecir Vieira. “Solicitei a realização de estudos para implantação de redutores de velocidade e faixa de pedestres; a instalação de ponto de embarque e desembarque de ônibus; instalação de defensas metálicas (guard rail); manutenção da via e obras de paisagismo no canteiro central da rotatória de acesso ao distrito de Três Pontes, localizado na rodovia Professora Pedrina Maria da Silva Valente”, detalhou o vereador.

Cazotti contou ainda com a presença do assessor Jair Gonçalves (Nande), representando o deputado estadual Edmir Chedid.