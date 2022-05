Vereador suplente do PT assume vaga de Silvia Forato na Câmara de Amparo

O vereador suplente Edison Luis Alves (PT) tomou posse no dia 2 de maio, na Câmara Municipal de Amparo. Ele assume a cadeira da vereadora Silvia Forato (PT), que se licenciou do cargo no último dia 1°, pelos próximos dois meses. “O nosso mandato é coletivo! Represento um grupo político e seria um absurdo não fazer jus a essa coletividade aqui na Câmara. Será uma oportunidade do Edison demonstrar para a população o quão incrível ele é e como temos a visão de projeto de cidade”, declarou Silvia, na sessão ordinária do dia 25 de abril.

Edison Luis é amparense, tem 36 anos, é advogado, já foi servidor da Prefeitura Municipal de Amparo, candidato a prefeito do município em 2016 e a deputado estadual em 2018. Em 2020, obteve 361 votos para vereador, quando Silvia foi a candidata mais votada, com 1.218 votos. “É um prazer estar nesta Casa, mesmo que interinamente, ocupando um cargo que a população outorgou ao Partido dos Trabalhadores. É uma maneira de honrar cada um dos votos recebidos pelo nosso partido. Deixo aqui uma homenagem especial à vereadora Silvinha, pelo desprendimento que teve ao abrir mão da sua vaga por 60 dias”, disse Edison, em seu pronunciamento.

“Agradeço aos colegas pelo período vivido e logo estarei de volta para continuar construindo a política amparense”, finalizou Silvia.