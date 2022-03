Vereadora Cidinha e diretoria de Meio Ambiente do município participam de visita técnica à Associação Mata Ciliar em Jundiaí

A causa animal tem se fortalecido na região com o engajamento de representantes do poder público e defensores dos animais que estão se unindo em torno do objetivo de viabilizar uma parceria regional que fortaleça o trabalho de proteção aos animais e preservação do meio ambiente e que promova ações de conscientização e educação ambiental das novas gerações.

Mogi Mirim está prestes a receber um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), que será administrado em parceria com a Associação Mata Ciliar, referência nesta área há mais de 30 anos. As cidades próximas, como Santo Antônio de Posse, também poderão ser beneficiadas com a regionalização do atendimento aos animais silvestres resgatados em acidentes, maus tratos, etc.

Nesta quarta-feira (2), a vereadora Cidinha Gagliardi (PSDB) e a equipe do departamento de Meio Ambiente do município participaram, junto com representantes de várias cidades da região, de uma visita técnica ao CRAS da Associação Mata Ciliar, em Jundiaí, para conhecer o trabalho de reabilitação de animais desenvolvido pela ONG.