Vereadora Claudia Pinho Lalla articula conquista de novo ônibus escolar para Santo Antônio de Posse

Por intermédio da articulação da vereadora Claudia Pinho Lalla (PTC) junto ao deputado estadual Rafa Zimbaldi (PL) e o governo estadual, Santo Antônio de Posse recebeu nesta quinta-feira (18) um novo ônibus escolar para o transporte dos alunos da rede pública do município. A vereadora foi até São Paulo acompanhada do prefeito João Leandro Lolli (DEM) e da secretária municipal da Educação, Leide Merian Cavalaro Dal Bó, para o ato de assinatura e retirada do veículo, cedido através do programa “Caminho da Escola”, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

O ônibus tem capacidade para 59 lugares e é adaptado para portadores de necessidades especiais com elevador para cadeirantes. O valor do veículo é de aproximadamente R$ 300 mil.

Claudia Pinho e o prefeito agradeceram o apoio do deputado e ressaltaram a parceria em prol do município. “É mais uma conquista importante para nossa cidade por meio do apoio que o deputado vem nos oferecendo, se mostrando sempre pronto a atender as reivindicações que temos levado a ele. Tenho certeza de que este compromisso conosco trará em breve novos frutos à população possense”, frisou a vereadora.

“A Claudia Pinho é uma grande parceira do nosso trabalho, e é uma vereadora muito atuante em Posse. Estaremos juntos pautando novas melhorias para a Educação da cidade”, afirmou o deputado estadual.