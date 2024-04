Vereadora Cláudia Pinho Lalla deixa a Secretaria da Educação e retorna à Câmara

Volta ao Legislativo acontece 1 ano e 9 meses após licenciar-se para conduzir a pasta com maior orçamento da administração pública; confira a entrevista

A vereadora Cláudia Pinho Lalla, recentemente filiada ao partido PSD, reassumiu sua cadeira na Câmara Municipal de Santo Antônio de Posse no início deste mês depois de um período de 1 ano e 9 meses em que esteve à frente da Secretaria Municipal da Educação. Professora da rede no Ensino Fundamental I, Cláudia possui formação em Pedagogia, com pós-graduação em Gestão Escolar, Direito Educacional, Educação Infantil e Docência do Ensino Superior, tendo sido diretora escolar por cerca de 10 anos. Foi com toda essa bagagem que em julho de 2022 ela aceitou o convite do prefeito João Leandro Lolli (PSD) para liderar a missão de conduzir aquela que é a pasta com o maior orçamento da administração pública e, junto com a Saúde, a mais importante.

Na entrevista a seguir, Cláudia Pinho Lalla faz uma avaliação de sua gestão na Educação, com um balanço dos principais desafios enfrentados, os avanços alcançados e também fala sobre seus planos neste retorno ao Legislativo onde terá mais 8 meses de trabalho pela frente para representar os anseios da população possense na Câmara:

Como a senhora avalia sua gestão à frente da Secretaria de Educação do município durante o período em que esteve licenciada do cargo de vereadora?

Cláudia Pinho Lalla – Em primeiro lugar gostaria de dizer que, mesmo licenciada do mandato de vereadora, em nenhum dia deixei de atender as pessoas que me procuravam e continuei fazendo tudo que estava ao meu alcance para ajudar nossos munícipes, não somente na educação mas em todas as demandas. Quando o prefeito me convidou para assumir o cargo de secretária, tive que pensar muito antes de tomar a decisão de me licenciar da Câmara, mas tenho a consciência tranquila de que foi uma boa escolha porque nesse tempo eu pude contribuir bastante nessa área que eu tanto amo e que venho dedicando minha vida inteira. Então, avalio minha gestão como positiva, pois pude implementar diversas medidas e projetos que contribuíram para a melhoria da qualidade da Educação no município. Foi um período desafiador, mas também muito gratificante.

Quais foram os principais desafios enfrentados e as conquistas alcançadas durante sua gestão na Secretaria de Educação?

Acredito que as vagas em creche sejam um dos grandes desafios na gestão já há bastante tempo mas que felizmente conseguimos avançar e diminuir a fila com a reinauguração da EMEI Alice Menuzzo Semeghini, a ampliação das EMEIs Maria Carolina Vicenzotti, Olga Luchesi Bergo e Vó Landa, que estão em fase de finalização de obras. Posso citar também como prioridades a necessidade de reformas estruturais nas escolas, a formação continuada dos profissionais da Educação, a valorização salarial dos professores através do pagamento do piso nacional, mas que não depende só da vontade da secretária, o Atendimento Educacional Especializado (AEE). Entre as conquistas que conseguimos alcançar posso enumerar várias, como a implementação de novos programas de incentivo à leitura, a ampliação da oferta de cursos de capacitação para os professores, melhoramos a infraestrutura das unidades escolares, estamos iniciando a instalação de aparelhos de ar condicionado em todas as salas de aula, retomamos a construção da quadra da EMEF Profª Conceição Godoi Menuzzo, no Bela Vista, uma obra que estava parada há mais de dez anos. Também criamos o Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado (CMAEE), estamos finalizando uma parceria com a APAE para atendimento de alunos com necessidades específicas e lançamos o PROUNI Municipal, através de uma parceria muito bem sucedida com a UNIFIA de Amparo, em que oferecemos 200 bolsas de estudo 100% gratuitas em 2023 e mais 200 neste ano de 2024 nos cursos superiores de Recursos Humanos, Processos Gerenciais, Gestão Pública, Logística e Marketing para os possenses. Também destaco a qualidade da nossa merenda que conseguimos melhorar ainda mais nesta gestão.

Agora de volta à Câmara após esta experiência de quase 2 anos à frente da Secretaria, de que maneira pretende atuar para continuar contribuindo com o desenvolvimento da Educação no município?

Neste retorno como vereadora, é claro que meu foco vai continuar sendo principalmente na Educação. Vou acompanhar de perto a continuidade do trabalho que vem sendo desenvolvido e garantir que as sementes que plantamos possam dar ainda mais frutos e as escolas e creches sigam melhorando sua estrutura, os professores sendo treinados e capacitados, além de cobrar a conclusão de alguns projetos que deixamos encaminhados, como o Currículo Municipal da Educação Infantil. Vou fiscalizar de perto as ações do Executivo com relação à Educação, para garantir que os recursos públicos sejam bem aplicados e que as necessidades das escolas e dos alunos sejam atendidas de forma plena e adequada.

Nestes meses restantes de mandato, quais serão suas principais prioridades e focos de atenção na Câmara Municipal?

Como já disse, minhas principais prioridades e focos de atenção na Câmara serão a Educação e também o desenvolvimento social e econômico do município, sempre em defesa dos direitos e interesses da população. Pretendo apresentar propostas e projetos de leis que beneficiem a comunidade em suas necessidades, vou cobrar que as boas iniciativas tenham continuidade ou sejam concluídas. Também pretendo realizar reuniões nos bairros para ouvir as necessidades em cada local e assim possamos ter uma ação mais efetiva para solucionar os problemas de toda a comunidade. Contem comigo porque trabalho, empenho e dedicação jamais irão faltar.