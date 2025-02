Vereadora Paula Savioli se reúne com vereadora Ana Carolina Oliveira na Câmara Legislativa de São Paulo para debater empreendedorismo e representação feminina

Na última quarta-feira, 13 de fevereiro de 2025, a vereadora Paula Savioli (Republicanos), representando o município de Jaguariúna, participou de uma reunião na Câmara Legislativa de São Paulo com a vereadora Ana Carolina Oliveira (Podemos), parlamentar mais votada entre as mulheres na capital paulista, com 129.563 votos, tornando-se a segunda mais votada na eleição municipal.

A pauta do encontro foi voltada para o empreendedorismo feminino e a representação das mulheres na política e em cargos de liderança. A reunião foi extremamente produtiva, visto que a vereadora Ana Carolina tem forte atuação em temas relacionados ao empoderamento feminino, com especial atenção à proteção de crianças e mulheres vítimas de violência doméstica. Seu lema, “Propósito é dar voz a vítimas que sofrem em silêncio”, resume bem sua missão no legislativo paulistano.

Por sua vez, a vereadora Paula Savioli destacou sua participação em um projeto inovador que reúne mais de 450 empreendedores, sendo a maioria mulheres, com o objetivo de fomentar o empreendedorismo e o comércio local em Jaguariúna. O projeto tem proporcionado a diversas mulheres a chance de alcançar independência financeira e se destacar no mercado de trabalho, promovendo o crescimento econômico do município.

Ao final da reunião, a vereadora Ana Carolina Oliveira foi convidada a visitar Jaguariúna, cidade que ainda não conhece. O convite foi prontamente aceito, e a parlamentar confirmou que virá ao município para conhecer de perto os projetos que incentivam o empreendedorismo e fortalecem a atuação das mulheres na economia local. Agora, resta aguardar o próximo encontro dessas lideranças e os novos projetos que surgiram em prol da população.