Vereadores aprovam campanha municipal para diagnóstico de tumor ocular

A Câmara de Paulínia aprovou nesta quarta-feira (6/3), na 6ª Sessão Ordinária, proposta para criar no calendário do município a Campanha “De Olho Nos Olhinhos”, de conscientização e incentivo ao diagnóstico precoce do retinoblastoma.

Esse é um tumor maligno na retina, mais comum de ser identificado na infância, de acordo com texto do vereador Fábio da Van (Cidadania). O tema ganhou destaque com iniciativa liderada por Tiago Leifert e Daiana Gardin, quando a filha do casal foi diagnosticada aos 11 meses de idade.

O sinal mais comum sinal mais comum é a leucocoria (semelhante ao “reflexo branco” ou “reflexo do olho de gato”). Se o projeto for aprovado pelo prefeito, o município deverá desenvolver eventos e atividades anualmente, no dia 18 de setembro.

O Plenário também aprovou resolução para regulamentar a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), no serviço administrativo da Câmara. A norma torna mais transparente a forma como os dados de cidadãos são coletados e armazenados.

Os vereadores fizeram minuto de silêncio pelo falecimento da servidora Renata Alcântara Catapani.