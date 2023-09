Vereadores participam de Encontro Estadual de Municípios de Pequeno Porte

Durante essa semana, de 26 a 29 de setembro, vereadores holambrenses estiveram em Águas de São Pedro para participar do Fomenta 2023, o maior encontro paulista de cidades com até 50 mil habitantes organizado pela Amppesp, a Associação dos Municípios de Pequeno Porte do Estado de São Paulo.

Wilson Barbosa (Bigode), Joseane Esperança, Oriovaldo Venturini, Jesus da Farmácia e Mauro Sergio de Oliveira (Serjão) acompanharam a abertura junto ao vice-governador do Estado Felício Ramuth, o Senador Marcos Pontes, os deputados Alex de Madureira e Helinho Zanatta, além de diversos secretários estaduais, prefeitos e vereadores de diversos município.

O presidente da Câmara, Mauro Sergio de Oliveira, O Serjão pontua que o objetivo é buscar novos conhecimentos e trocar experiências com outras cidades pequenas que muitas vezes possuem as mesmas demandas e necessidades que Holambra.

O encontro, que acontece no Centro de Convenções conta com palestras promovidas por especialistas de diferentes áreas, como educação, política e economia. Os vereadores Serjão e Jesus da Farmácia também estiveram nos outros dias do evento.