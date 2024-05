Vereadores participam de Marcha em Brasília

Entre os dias 23 e 26 de abril, o presidente da Câmara Municipal de Holambra Mauro Sergio de Oliveira, o Serjão, junto aos vereadores Jesus da Farmácia e Wilson Barbosa (Bigode), participaram da XXIII Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais, organizada pela União de Vereadores do Brasil (UVB).

O evento reúne parlamentares de todo o Brasil a fim de discutir o fortalecimento do legislativo municipal na construção de um país melhor e promover a integração entre parlamentares por meio de sugestões e troca de ideias.

Entre os temas, comunicação, uso de redes sociais, desafios na política e planejamento, eleições 2024, meio ambiente, Nova Lei de Licitações e sustentabilidade.

Para o presidente Serjão, a Marcha além de proporcionar conhecimento, é uma valorização a classe de vereadores no país e incentiva a troca de experiências e fomenta a política nacional, “com certeza voltamos com novas ideias de melhoria para o município, só temos que agradecer a UVB pela organização e parabenizar a todos os representantes do povo pela participação,” disse.

BUSCA POR RECURSOS

Além da Marcha, os vereadores também estiveram no Congresso Nacional para protocolar à Deputados Federais, pedido de novas emendas ao município, como custeio de saúde, viatura para a Guarda Municipal, equipamento de Raio X e cobertura da piscina do Completo Aquático.