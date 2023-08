Vereadores pedem que recursos do Duodécimo seja destinado para a restauração da Igreja Matriz Centenária de Jaguariúna

Reportagem: Susi Baião

Durante a Sessão da Câmara de Vereadores, na noite de terça-feira (15), foi aprovado um requerimento que solicita que o duodécimo seja destinado para o fundo especial de revitalização ou restauração da histórica igreja centenária de Jaguariúna.

A proposta feita pelos vereadores Ton Proêncio, Walter Tozzi e Dr. Junior, por um requerimento, aprovado por unanimidade entre os pares, destaca a importância e a urgência da preservação do patrimônio histórico e cultural da Igreja Centenária.

O termo “duodécimo” refere-se à parcela do orçamento municipal destinada pelo Poder Executivo à Câmara Municipal para custear as despesas aprovadas. E o que sobra, são devolvidos ao Executivo no final do ano fiscal. Notavelmente, no ano anterior, a Câmara devolveu o equivalente a R$ 800 mil, destinado para a implantação da Etec no município