Vereadores Rosinha e Conrado são agraciados com Medalha Ana Terra e Medalha Bandeirantes, do Fundo Social

Em uma tarde promovida pelo Fundo Social de Solidariedade da Estância

de Amparo, em parceria com o Núcleo Feminino de Apoio ao Instituto

Histórico Geográfico e Genealógico de Sorocaba (IHGGS), no dia 30 de

março aconteceu a cerimônia de entrega da Medalha Ana Terra, uma

honraria que destaca 20 mulheres da cidade que realizaram ações em

busca de igualdade, justiça e solidariedade. Neste contexto, a

vereadora Rosa Montini (PSDB) foi uma das homenageadas em 2023. “Sinto

muita alegria por estar aqui. Ana Terra não somos apenas nós,

homenageadas, são tantas outras pelos nosso Brasil, guerreiras. Estarei

sempre à disposição de nossa cidade. Hoje como vereadora, mas sempre

como cidadã”, declarou Rosinha.

Já o vereador Farlin Conrado (MDB) teve a honra de receber a Medalha

Bandeirantes, por seus relevantes serviços frente à defesa das

mulheres. “Devido ao meu trabalho na Guarda Civil, principalmente na

Patrulha Maria da Penha, e também pelos trabalhos que aprovamos na

Câmara, fico feliz por este reconhecimento”, declarou Conrado.

A medalha Ana Terra é uma alusão à personagem de mesmo nome criada

pelo autor gaúcho Érico Veríssimo que, no romance que se passa no

século 18, é uma sorocabana que vai para o sul do país, onde vive uma

tragédia relacionada com costumes e família. Apesar das adversidades,

ela se torna um ícone da força feminina ao enfrentar os problemas. A

homenagem foi oficializada pelo Decreto Estadual 62.324 de 20 de

dezembro de 2016.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade e primeira-dama, Leia

Carolina, destacou a importância de reconhecer iniciativas e ações

que corroboram para o fortalecimento do Fundo Social e também para a

proteção e segurança das mulheres do município. “A nossa

solenidade vai além da entrega de medalhas, avança para o nosso

profundo sentimento de gratidão, pois o nosso Fundo Social, que tem por

objetivo articular e integrar políticas públicas de ação de

promoção social, só alcança seus objetivos com a união de todas

estas forças”, discursou ela.

O prefeito Carlos Alberto Martins também destacou a importância da

homenagem às mulheres e reforçou a luta do município em prol do

fortalecimento da Patrulha Maria da Penha e de outras medidas de

enfrentamento à violência contra a mulher.

Confira os homenageados:

MEDALHA ANA TERRA

• Adriana Cristina Mozzer Siqueira – diretora de limpeza

• Ana Lúcia Marson Rielli Gouveia- coordenadora pedagógica –

SEPI

• Cristiane Louize Stocco – assessora Departamento de Merenda

Escolar

• Cristina Spinelli – proprietária do Neway Prime Center

• Darci Carolina Fernandes Pereira – prática desportiva 1

• Fernanda Teixeira – diretora de Departamento da Assistência

Social

• Flávia Travaglini Zulian – 3ª promotora de Justiça de

Amparo

• Gislaine Carla Rodrigues Bueno – gestora do Sebrae e Banco do

Povo

• Iramaia Massoni – secretária municipal de Desenvolvimento

Social e Cidadania

• Léia Carolina de Moraes Martins – presidente do Fundo Social

de Solidariedade

• Maica Cristina Eccel – conselheira tutelar

• Maria Aparecida Adomaitis – secretária municipal de

Administração

• Regina Molina – administradora do Neway Prime Center

• Rosa Aparecida Montini Rodrigues – Vereadora

• Sônia Maria Conjiu – diretora / presidente do Educandário

Nossa Senhora do Amparo

• Sônia Tambellini – presidente da AMU – Associação das

Mulheres Unimedianas (Deficientes visuais)

• Talma Matreiro Vale – assistente de relações institucionais

• Tânia de Sá Lossavaro – infectologista

• Ticiane Rodrigues Bernardo Pestana – assistente social

• Vânia Aparecida de Oliveira Villas Bôas – coordenadora da

Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania

MEDALHA BANDEIRANTES

• Andréa da Silva Barreto – guarda civil municipal

• Daiana Hylário Braga de Araújo- guarda civil municipal

• Isabel Sobrinho do Rego – guarda civil municipal

• Rosa Dias de Souza – guarda civil municipal

• Roseli Aparecida do Nascimento Pavan – guarda civil municipal

• Viviane Cristina Santana – major PM Sub CMT do 34BPM

• Joyce Pereira de Campos- sd PM da 2ª Cia/34BPM/I

• Agapito Marques – comandante geral da Guarda Civil Municipal

do Estado de São Paulo

• Carlos Alberto Martins – prefeito de Amparo

• Maurício Soares de Campos – comandante da GCM De Amparo

• Farlin Conrado de Jesus – vereador e guarda civil municipal