Vestibular das Fatecs tem benefícios de isenção e redução para a taxa de inscrição

Candidato pode requisitar os dois benefícios, desde que preencha os requisitos específicos; todas as etapas do processo seletivo das Faculdades de Tecnologia do Estado estão disponíveis na internet

Entre quinta (14) e a próxima segunda-feira (18), interessados em estudar em uma Faculdade de Tecnologia (Fatec) do Estado de São Paulo podem indicar se desejam pleitear isenção total e redução de 50% no valor da taxa do Vestibular para o primeiro semestre de 2025. A indicação deve ser feita após o preencher o formulário de inscrição, pelo site vestibular.fatec.sp.gov.br. As respostas aos pedidos de isenção e redução serão disponibilizadas no dia 27 de novembro, no portal do candidato.

Ao todo, serão concedidas 6 mil isenções de pagamento. Para redução, não há limite de quantidade. A oferta de isenção e redução de 50% no valor visa ampliar o acesso à formação superior tecnológica gratuita do Centro Paula Souza (CPS).

Os candidatos podem solicitar os dois benefícios, desde que atendam aos requisitos e preencham as informações indicadas entre os dias 14 e 18 de novembro, em ambos requerimentos. Também será necessário anexar os documentos comprobatórios, digitalizados ao link “Envio de Documentos”. Os itens precisam ter tamanho de até 1MB e estar em uma das seguintes extensões: ‘pdf’, ‘png’, ‘jpg’ ou ‘jpeg’.

O preenchimento correto dos formulários de requisição e o envio dos documentos são de inteira responsabilidade do candidato.

Requisitos para isenção

O candidato precisa concluir em 2024 ou já ter concluído o Ensino Médio integralmente, bem como a Educação de Jovens e Adultos – EJA (supletivo), em escolas da rede pública (municipal, estadual ou federal) ou em instituição particular, ou estar concluindo o curso no Centro Estadual de Jovens e Adultos (Ceeja), com carga horária flexível e atendimento individualizado, todas no território nacional. Além disso, é necessário ter renda familiar bruta mensal máxima de dois salários mínimos (R$2.824), por pessoa.

Requisitos para redução

É preciso ser estudante regularmente matriculado em uma das séries do Ensino Fundamental, do Ensino Médio, em curso pré-vestibular ou em curso superior de graduação ou de pós-graduação. O interessado também deve ter uma remuneração mensal inferior a dois salários mínimos (R$2.824) ou estar desempregado.

Para solicitar os benefícios, os desempregados, autônomos e aposentados devem seguir as instruções descritas na Portaria.

Inscrições

O período de inscrições para o Vestibular das Fatecs vai até o dia 12 de dezembro, exclusivamente pelo novo site vestibular.fatec.sp.gov.br. A prova será aplicada em 12 de janeiro de 2025. O valor integral da taxa é de R$ 60.

As Fatecs disponibilizam computador e acesso à internet a quem quiser fazer a inscrição no Vestibular. Cabe ao interessado entrar em contato com a unidade para saber datas e horários de atendimento.

Confira as principais dadas do calendário do processo seletivo:

14 a 18 de novembro: prazo para solicitar isenção e redução de taxa de inscrição;

14 de novembro até 12 de dezembro – até 15 horas: período de inscrição do Vestibular das Fatecs;

27 de novembro: resultado dos pedidos de isenção e redução da taxa;

28 e 29 de novembro: período para apresentar recurso ao pedido indeferido de isenção e redução;

6 de dezembro: resultado das solicitações de recurso da isenção e redução;

3 de janeiro de 2025, a partir das 17 horas: divulgação dos locais de prova;

12 de janeiro de 2025, às 13 horas: prova do Vestibular das Fatecs;

13 de janeiro de 2025: divulgação do espelho da prova do Vestibular das Fatecs;

15 de janeiro de 2025, a partir das 17 horas: divulgação do gabarito oficial do Vestibular das Fatecs;

4 de fevereiro de 2025: publicação da classificação geral e da primeira chamada para matrículas;

5 e 7 de fevereiro de 2025: matrícula dos convocados para a primeira chamada.